Pedullà: «Se penso a Musah al Napoli per 23-25 e Maignan valutato 15 milioni,  mi viene l’orticaria»

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il suo canale ufficiale Youtube:

«Per Osimhen, il Galatasaray ci sta provando. Gyokeres ha un’asta incredibile, è un problema serio per tutti. Il Napoli non è in lista per questo attaccante. Nella lista del Napoli ci sono David e Darwin Nunez, che ha proposte dall’Arabia che ha però respinto, Lucca e Bonny. Gli azzurri spenderanno una cifra importante per gli esterni offensivi».

«Musah piace a Conte e va accontentato. Il prezzo di Musah è tra 23-25, è una trattativa bene impostata tra Milan e Napoli. Sul punto di essere definita. È possibile possa esserci anche un vertice. Musah può starci bene nel Napoli, se penso però a quel prezzo e Maignan valutato a 15 milioni, mi viene l’orticaria».

Sulla Nazionale e il possibile arrivo di Gattuso: «Ringhio? Ringhio serve al Ministro Abodi per fargli capire ringhiando che le sue parole in cui si preoccupa di chi rifiuta la Nazionale con manifesti etici è la sesta, settima o ottava cosa in termini di importanza. Dovrebbe ringhiare sul Ministro per dirgli Occupiamoci di una Federazione allo sbando, di un movimento che non riesce a vincere neanche se mettono il pallone dentro con le mani. Gravina è stato eletto dal 98%? E che importa. Il 98% andrebbe isolato perché ha fatto una scelta sbagliata figlia della politica. Gattuso serve alla Nazionale ma in attesa servirebbe ad Abodi. Bisogna svegliarsi».