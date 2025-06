Osimhen vuole giocare in Champions e non ha fretta di andarsene da Napoli

Victor Osimhen ha rifiutato il ricco ingaggio (35 milioni) dell’Al Hilal per prendersi ancora un po’ di tempo per valutare le varie offerte di mercato che gli arriveranno. Concluso il prestito al Galatasaray, l’attaccante è tornato al Napoli, che vuole cederlo solo con il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni.

Scrive il giornalista Rudy Galetti su X:

Nonostante l’ultimo tentativo dell’Al Hilal per Osimhen, l’attaccante ha confermato di volere tempo per valutare con calma tutte le opzioni per la prossima stagione. Sono in lizza diversi club di alto livello europei e giocare la Champions League rimane una delle sue principali priorità.

🚨‼️ Despite #AlHilal’s final push for #Osimhen, the 🇳🇬 striker has confirmed he wants time to calmly assess all options for next season.

🎯 Several top 🇪🇺 clubs are in the mix, and playing Champions League football remains one of his key priorities. pic.twitter.com/3RmCjQe2aK

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 10, 2025