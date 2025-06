Osimhen ritarda il mercato del Napoli che ora ha 75 milioni in meno (Corsport)

Osimhen ritarda il mercato del Napoli che ha 75 milioni in meno (Corsport)

Il no di Osimhen all’Arabia Saudita ha conseguenze sul mercato del Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Sullo sfondo, ovviamente, il Napoli. Spettatore interessatissimo perché pronto a incassare i 75 milioni della clausola rescissoria: al momento, il ritardato guadagno ritarda di conseguenza la crescita della liquidità sul mercato. Dovrebbe essere una situazione temporanea, ma a questo punto con Osi tutto è possibile.

intorno alle 17, ha affidato proprio a uno degli amici (evidentemente) più fidati della cerchia il suo pensiero. Sottoforma di tweet su X: «Victor Osimhen rifiuta ufficialmente l’offerta dell’Al-Hilal per la quinta volta. Ha deciso di non trasferirsi lì, a prescindere dalla cifra offerta. Caso chiuso. La priorità principale è restare in Europa, con un top club italiano molto interessato e altri club europei. Si prenderà il suo tempo». Firmato Buchi Laba.

La questione tra l’Al-Hilal e Osi, insomma, sembra definitivamente chiusa. Ma considerando tutti i colpi di scena e l’estro dilagante spruzzato come sale e pepe un po’ ovunque, come diceva Yogi Berra: non è finita finché non è finita. Ovvero: l’Al-Hilal, fino alla chiusura del mercato, proverà ancora a convincerlo.

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che farà rientro in azzurro tra qualche settimana, al termine del prestito al Galatasaray dove ha militato durante questa stagione. Il nigeriano sicuramente non resterà in azzurro, si cerca una nuova sistemazione. Il suo prezzo è il solito: quello fissato dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron azzurro non ha nessuna intenzione di fare sconti. Lo venderà solo alla cifra stabilita dalla clausola, 75 milioni. De Laurentiis lo ha già fatto capire a chi lo vorrà. Al momento i club maggiormente indiziati sono l’Al Hilal, per un possibile approdo in Arabia Saudita o una permanenza al Galatasaray, dove il giocatore si è trovato bene nel corso della sua avventura in questa stagione. Ad ogni modo ancora nulla è stato deciso, e le prossime settimane saranno indicative in tal senso.