La Juventus e Osimhen: trattativa molto complessa (Tuttosport)

Continua a tenere banco la questione attaccanti in casa Juventus e non solo. In questo mercato estivo ci sarà un giro importante di numeri 9, come non se ne vedevano da tempo. A partire dai due Victor (uno con la k ndr): Gyokeres e Osimhen. Il nigeriano è di proprietà del Napoli ma non vuole saperne di giocare in azzurro. Qualcuno dovrà sborsare 75 milioni (anche di più, se in Italia) e soprattutto un ingaggio monstre che proprio Victor con la c non vuole ridurre. Il giocatore dello Sporting invece è conteso in Premier League avendo uno stipendio più abbordabile e non essendosi ancora affacciato al “calcio che conta”. Su entrambi c’è l’ombra attenta di Comolli e della Juve, almeno secondo quanto raccontato da Tuttosport oggi.

Osimhen, c’è la Juventus alla finestra. Gyokeres verso l’Arsenal? (Tuttosport)

Ne parla così Tuttosport:

“Victor Osimhen continua ad attirare l’attenzione di molti top club europei, partendo proprio dal Manchester United: l’unica certezza è che non resterà a Napoli, per il resto la lista dei club interessati è parecchio lunga, escludendo il Galatasaray – che tenterà di confermarlo a peso d’oro dopo aver lo avuto in prestito – e gli arabi dell’Al Hilal, idea che però finora non ha fatto breccia nel cuore di Osi nonostante la potenziale pioggia di milioni. Normale che la Juventus segua con attenzione il destino di uno dei migliori attaccanti che il mercato possa offrire, il punto è capire quali possano essere i costi e i margini di una trattativa comunque complicata con De Laurentiis.

Anche per Osimhen vale la stessa “conditio sine qua non” di Gyokeres: vuole un club che disputi la Champions e in questo aspetto la Juve è a posto. Sulla cifra che serve per prendere il nigeriano il discorso cambia: la clausola da 75 milioni vale solo per l’estero, dunque è il prezzo per le solite United, Arsenal e Chelsea, più il possibile inserimento di una outsider straniera.

Per la Juve la cifra è un’altra: bisogna trovare la quadra con il Napoli che punta forte su un altro attaccante che infiamma il mercato, Darwin Nunez. Non facile, appunto. Ciò che tiene aperta la porta a ogni soluzione è che, a differenza della corsa a Gyokeres, ora come ora nella lunga volata per Osimhen non c’è una vera e propria favorita”.

Ancora il quotidiano, sulla questione Gyokeres:

“In questo momento si può definire Viktor Gyokeres giusto un sogno per la Juventus: prima di entrare nei dettagli di eventuali trattative, Damien Comolli deve definire il prestito di Randal Kolo Muani pure per la prossima stagione e soprattutto il futuro di Dusan Vlahovic, ancora incerto. […] Nel frattempo lo svedese ha cominciato a cedere al corteggiamento dell’Arsenal […] E nel frattempo il club bianconero tifa perché l’Arsenal alla fine decida di affondare il colpo per Benjamin Sesko, lasciando così Gyokeres libero nonostante il suo desiderio. […]”