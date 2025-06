Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror)

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole (Mirror)

Il Mirror scrive che adesso il Napoli è entrato prepotentemente in lizza per Viktor Gyokeres bomber dello Sporting Lisbona che secondo il giornale inglese è valutato 67 milioni di sterline, ossia 79 milioni di euro. Il Mirror scrive che Conte lo ha chiesto al Napoli.

Il Mirror scrive:

Conte è in una posizione di forza dopo aver vinto lo scudetto e aver poi rifiutato un’offerta della Juventus. Vuole che Gyokeres guidi l’attacco del Napoli in Champions la prossima stagione. Il Napoli potrebbe approfittare dell’indecisione dell’Arsenal se puntare sul nazionale svedese o su Benjamin Sesko del Lipsia.

Il Mirror scrive che i rumors su Sesko hanno ridato chance ad altri club per Gyokeres.

Su Gyokeres c’è anche lo United ma è più indietro

Il quotidiano inglese aggiunge:

Lo Sporting ha chiarito questa settimana che non accetterà nulla di meno della sua valutazione di 67 milioni di sterline per un giocatore che ha segnato la straordinaria cifra di 57 gol in 49 partite questa stagione tra club e nazionale. Conte ha già Romelu Lukaku come attaccante di qualità a Napoli. L’ex stella del Chelsea ha segnato 14 gol nel massimo campionato italiano ed è stato il capocannoniere della squadra, ma il belga ha bisogno di più concorrenza in attacco.

Il Mirror ricorda che c’è anche il Manchester United su Gyokeres ma lo United non giocherà la prossima Champions. Il tecnico del Manchester United è però Ruben Amorim fondamentale nella sua crescita e nella sua esplosione allo Sporting.

Ma – aggiunge il Mirror:

per reperire i soldi necessari, lo United avrebbe bisogno prima di vendere i giocatori: ecco perché l’offerta saudita di 100 milioni di sterline per Bruno Fernandes ha provocato tanta attenzione a Old Trafford. (…) Il club è alla disperata ricerca di alternative in attacco dopo che quest’anno Zirkzee e Hojlund hanno segnato complessivamente sette gol in Premier League quest’anno.