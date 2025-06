De Laurentiis si è ripreso i 150 milioni investiti la scorsa estate: 75 incassati per Kvara e ora 75 per Osimhen

Osimhen, è quasi fatta: 35 milioni d’ingaggio per lui, 75 al Napoli. L’Al Hilal paga (Gazzetta)

Osimhen in Arabia Saudita, ci siamo. È quasi fatta il suo trasferimento all’Al Hilal la nuova squadra di Simone Inzaghi. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano.

Ecco due passaggi dalla Gazzetta:

Pagare danaro, vedere Osimhen, alla (non) modica cifra di 75 milioni, prenderlo o lasciarlo, che adesso l’Al-Hilal sarebbe disposto a riconoscere: mancano due giorni alla chiusura di questa finestra di mercato che è stata spalancata per chi potrà divertirsi al Mondiale per club e gli arabi, che nella loro ricchezza sembravano comunque avessero provato a risparmiare qualcosina – diciamo dai cinque ai dieci milioni – si sarebbero rassegnati. Osi ha (quasi) detto sì: ventisei milioni erano pochi, si proceda con trentacinque.

Re Mida, in realtà Aurelio De Laurentiis, un anno fa, d’estate, ha speso qualcosina come 150 milioni per rimediare ai suoi stessi errori e però avendo naso e anche un patto con il diavolo, settantacinque li ha presi a gennaio per Kvara e altrettanti ora sta per farlo con Osi: un affarone, ripensando al no al Psg di giugno 2024, che per il tandem s’era spinto sino a duecento milioni.

Osimhen ha rifiutato anche i 30 milioni netti offerti dall’Al Hilal, ne vuole di più (Di Marzio)

Victor Osimhen e l’Al Hilal sembra una trattativa destinata a non chiudersi, almeno nell’immediato. L’attaccante nigeriano ha rifiutato una nuova proposta da parte del club saudita: ha detto no a 30 milioni di euro netti l’anno. Dopo che nelle scorse ore ne aveva rifiutati 26. Ne vuole ancora di più. Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

“L’attaccante nigeriano ha rifiutato il nuovo rilancio del club allenato da Simone Inzaghi. Ancora incerto il futuro di Victor Osimhen: il calciatore che, almeno temporaneamente, tornerà al Napoli è fortemente voluto in Arabia Saudita. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi punta tutto su di lui per l’attacco: dopo aver rifiutato la prima offerta di contratto pari a 26 milioni di euro all’anno, Osimhen non ha accettato il nuovo rilancio parti a 30 milioni. Ricordiamo che l’attaccante nigeriano ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Nelle ultime ore il club italiano ha rifiutato le prime offerte dell’Al-Hilal”.

Leggi anche: Osimhen ha rifiutato i 26 milioni di ingaggio offerti dall’Arabia, ne vuole di più (Di Marzio)

Questo invece il rifiuto delle scorse ore, sempre riportato da Di Marzio, che sottolinea come anche la pista di una permanenza al Galatasaray al momento non è esclusa.

“Si tratta con Al-Hilal e Galatasaray per Osimhen. Gli arabi hanno offerto 65 milioni a De Laurentiis e 26 al giocatore, ma entrambi hanno rifiutato. I turchi vogliono provare a convincere il nigeriano a rimanere”.