Osimhen, almeno otto club interessati tra cui Juve, Milan, Psg e Real Madrid (TeamTalk)

Victor Osimhen continua ad essere uno dei calciatori al centro di questo calciomercato estivo. Sembra, infatti, che almeno otto club siano interessati ad ingaggiarlo, con il Napoli che è fermo nel pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni.

Rudy Galetti su TeamTalk scrive:

Victor Osimhen continua ad attirare un forte interesse da parte di molti top club europei, ma possiamo affermare che il Manchester United è lontano dall’essere in pole. Oltre all’evidente desiderio del Galatasaray di cercare di trattenerlo dopo il prestito di questa stagione, altri sette club europei – tra cui tre della Premier League – sono interessati all’attaccante nigeriano: Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, Milan, Paris Saint-Germain e Real Madrid. In questa fase, non c’è un club favorito per accaparrarsi Osimhen, che intanto non sembra avere fretta di decidere. Una condizione chiave per lui è giocare in Champions League. Per questo motivo, United e Milan sono molto indietro nella gerarchia, a meno che il giocatore non cambi idea nelle prossime settimane.

“Mentre il Galatasaray spera ancora di trattenerlo, Victor Osimhen ha ripreso i colloqui con il Manchester United, che è ancora alla ricerca di un numero 9 e non ha rinunciato alla pista che porta a Viktor Gyökeres. Ricordiamo che Osimhen aveva discusso con il Manchester United all’inizio di maggio le condizioni di un possibile arrivo all’Old Trafford. Secondo le nostre informazioni, i colloqui sono ripresi di recente alle condizioni discusse qualche settimana fa, ovvero uno stipendio di 12 milioni di euro per il giocatore e un compenso di 75 milioni di euro inclusi i bonus per il Napoli, il club proprietario del giocatore”.