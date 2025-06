Nemmeno Vieira, almeno a parole, ha tutta questa voglia di fare l’allenatore dell’Inter

Non c’è pace in casa Inter: dopo lo scudetto perso e il tracollo in finale di Champions, anche la ricerca del nuovo allenatore sta diventando abbastanza turbolenta. Fabregas non si muoverà da Como, e anche Patrick Vieira – nelle ultime ore accostato insistentemente alla panchina nerazzurra – sembrerebbe destinato a non approdare a Milano.

Le ultime su Vieira-Inter

A riferire la notizia sono La Repubblica di Genova e il Secolo XIX. Il primo quotidiano titola “Il Genoa blinda Vieira”. Il secondo invece riporta le parole del francese «Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare ad esserlo» sottolineando che “il tecnico sta già progettando la nuova stagione con i rossoblu”.

Insomma, neanche l’ex centrocampista dovrebbe guidare l’Inter nel prossimo campionato. L’unica alternativa fattibile per Marotta e compagni pare adesso quella che porta il nome di Cristian Chivu (attualmente al Parma).

Juve, alla fine rimane Tudor: incontro positivo con Comolli, le richieste del tecnico

Dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, la Juventus dovrebbe confermare Igor Tudor anche per la prossima stagione. Ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra il tecnico croato e il nuovo direttore generale bianconero, Damien Comolli, il quale avrebbe conferito all’ex difensore la fiducia della società. A riferirlo sono La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

Juventus, positivo l’incontro Tudor-Comolli: il tecnico verso la permanenza

A tal riguardo la Gazzetta scrive: “Una stretta di mano, una chiacchierata veloce e le prime sensazioni positive. Ieri Damien Comolli ha inaugurato la sua era alla Juventus incontrando Igor Tudor, l’allenatore ereditato dalla precedente dirigenza. Il nuovo dg della Signora parte dal tecnico, in tutti i sensi. E Tudor incassa un altro sì, che si aggiunge a quello di John Elkann, il più importante di tutti. Domenica scorsa l’a.d. di Exor, la cassaforte della società, aveva telefonato all’ex difensore per rasserenarlo e confermargli la fiducia dopo il traffico dei giorni precedenti attorno alla sua panchina […] L’ex presidente del Tolosa avrà bisogno di tempo per conoscere a fondo il croato, incrociato soltanto da avversario ai tempi del Marsiglia, ma i primi spifferi della Continassa inducono all’ottimismo. In attesa del Mondiale per Club di metà mese, le quotazioni di Igor sono in continuo rialzo”.

Sulla falsa riga della Gazzetta, Tuttosport sottolinea la nuova posizione di forza del croato, titolando “Le richieste di Tudor: contratto e colpi” e sottolineando che lo stesso Tudor avrebbe già fatto sapere ai vertici del club di volere uno staff “robusto”.