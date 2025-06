Ndoye: «Quando ti cerca uno come Conte, che ha vinto lo scudetto, è una cosa bella»

A Rsi: «Non so dove giocherò, nel calcio non si sa mai. In questo momento posso solo pensare alla mia nazionale»

L’esterno d’attacco del Bologna Dan Ndoye ha parlato alla tv svizzera Rsi del suo futuro e della sua stagione. Tra le diverse risposte spicca quella sull’interesse del Napoli per l’attaccante, che come ha riferito già più volte Fabrizio Romano insieme ai suoi colleghi, è esplicito ma non per forza risolutivo. Il Bologna farà molto per trattenere la maggior parte dei suoi talenti o comunque per non darli via tutti insieme, nonostante essi vogliano fare un salto di qualità difficile da trattenere nei ranghi.

Ndoye: «Napoli? Quando la squadra che vince ti vuole è sempre una cosa bella»

Di seguito quanto dichiarato:

«Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po’ di vacanze e vediamo. Il Napoli mi vuole? Certo, quando una squadra vince lo scudetto e un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al momento sono al Bologna e gioco per la Nazionale, voglio pensare solo a questo.»

Jonathan David si allontana dal Napoli e in generale dall’Italia (Moretto)

Di seguito quanto dichiarato sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

«Il Napoli vuole rinforzare la sua difesa: tra i primissimi nomi c’è Sam Beukema del Bologna perché per qualità, costi e caratteristiche è uno dei profili che piace di più in assoluto al Napoli. Beukema ha dato il sì totale al trasferimento, lo ha anche dichiarato ultimamente. Si sente pronto di fare un passo importante. Bisogna capire quale sarà la trattativa, perché il Bologna vuole fare di tutto per trattenerlo nonostante sappia che l’interesse del Napoli è forte.

Il Napoli è attento anche ad altri talenti nel Bologna come Ndoye (che piace anche all’estero). Questa linea dettata da Conte fa sì che ci siano dei profili che vorrebbe di più e altri che vorrebbe accantonare, come quello di Jonathan David. Si allontana sempre di più il possibile arrivo del canadese in Italia. Il Napoli aveva avanzato tantissimo nella trattativa con David, era la squadra più vicina a prenderlo in assoluto. C’era quasi un accordo verbale su tutto, su commissioni e stipendio. Il Napoli offriva 4 anni a più di 6 milioni netti a stagione, aveva fatto uno sforzo importante. Oggi però vi dico che le percentuali di vedere David in Italia – e ci metto dentro anche la Juventus – sono bassissime.»