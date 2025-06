Nazionale, crisi d’identità: Abodi tra l’addio a Spalletti e il no di Ranieri

Nel momento forse più delicato del recente percorso della Nazionale, le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, arrivano come un segnale forte di riflessione e responsabilità. L’uscita di scena di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri di sedersi sulla panchina azzurra non sono episodi isolati, ma sintomi di un malessere più profondo che tocca valori, metodo e visione del calcio italiano.

Le dichiarazioni di Abodi in merito alla situazione azzurra e al rifiuto di Ranieri di allenare la Nazionale

Abodi ha espresso rispetto per la decisione di Ranieri, definendola tutt’altro che superficiale:

«Il ‘no’ di Ranieri all’Italia non penso sia stato a cuor leggero, è il frutto di una valutazione di una persona retta che ha dei principi morali forti e un amore nei confronti del calcio sano. In parte ritengo sia il no a condizioni con le quali Ranieri non sa lavorare.»

In merito all’attuale situazione della Nazionale italiana, Abodi si è espresso:

«Oggi non ci sono le premesse migliori per la qualificazione al mondiale, anche se il percorso è ancora lungo. A volte si perde anche quando si vince e questo associa la prestazione con la Norvegia e quella con la Moldova. Abbiamo vinto ma abbiamo dato la sensazione di una maglia azzurra che non viene profondamente rispettata e questo la passione popolare percepisce.»

Inoltre, il ministro continua:

«Chi è responsabile della situazione della Nazionale? Chi deve riflettere non è solo una persona, è un sistema, perché quando un presidente federale viene eletto con il 98% sono tutte le componenti che devono capire come dare un contributo per cambiare qualcosa che non è solo il cambio dell’allenatore ma un cambio culturale, di un approccio e comportamentale.»

Insomma, secondo Abodi, il cambiamento non deve passare per una sola persona cioè l’allenatore. Esso deve avvenire per mezzo di un mutamento dell’approccio culturale e comportamentale, non risparmiando parole anche per quanto riguarda il sistema FIGC.