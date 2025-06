Napoli, Solet o Bijol dell’Udinese le alternative a Beukema (Tmw)

Per il centrale rossoblù servono 30 milioni. A centrocampo, oltre a De Bruyne, Frattesi resta l'obiettivo primario. Per l'esterno, Paixao e Lang nel mirino.

Il Napoli sta tentando un grande colpo in difesa in vista della prossima stagione. Il preferito resta Sam Beukema del Bologna, ma servono circa 30 milioni per convincere i rossoblù a cederlo.

E così, gli azzurri stanno cercando anche qualche alternativa più economica.

Il Napoli guarda in casa Udinese per l’alternativa a Beukema

Scrive il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb:

Il Napoli guarda in casa Bologna, aumenta il pressing su Beukema. Le alternative in questo momento sono rappresentate da Solet e Bijol. Nonostante l’arrivo di De Bruyne, gli azzurri non hanno intenzione di fermarsi a centrocampo. L’obiettivo primario è Frattesi. Per il ruolo di esterno d’attacco restano nel mirino Paixao del Feyenoord e Lang del Psv.

Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato del Napoli.

Di Marzio a Speciale Calciomercato dichiara che oggi c’è stato il primo contatto ufficiale tra il Napoli e il Bologna per Beukema. «Ma il prezzo è alto, il Bologna ha già dimostrato con Calafiori e Zirkzee di saper vendere».

Ha poi aggiunto che «gli azzurri prenderanno un difensore tra Beukema e Scalvini a seconda delle condizioni, delle richieste, degli ingaggi, perché fin qui la Juventus non ha dato apertura a vendere Gatti (Schira invece di Gatti scrive che il rinnovo Juve è stato congelato da Comolli).

Aggiunge Di Marzio, a proposito dei rapporti con il Bologna, che «per Ndoye è molto più difficile che possa essere venduto al Napoli».