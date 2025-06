Beukema costa 30 milioni: se lascia il Bologna, il Napoli ha la precedenza sui club italiani (Pedullà)

Quello di Sam Beukema è sicuramente uno dei nomi più caldi della lista stilata dal Napoli per rinforzare la rosa azzurra. Il difensore olandese, 27 anni a novembre, è reduce da un’ottima annata con la maglia del Bologna e, stando alle indiscrezioni, gode di una fortissima stima da parte di Antonio Conte. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, qualora l’ex Az dovesse decidere di lasciare l’Emilia, il club di De Laurentiis avrebbe la precedenza su tutti gli altri estimatori in Serie A.

Le ultime di Pedullà su Beukema-Napoli

Di seguito quanto scritto da Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Sam Beukema è reduce da una stagione straordinaria, difensore centrale dal rendimento altissimo anche per la pulizia degli interventi. Il Bologna gli sta proponendo rinnovo e adeguamento (attuale scadenza 2027), ma le sirene di mercato non mancano. Il Napoli è il club che si è mosso per primo, come svelato già a marzo, e lo ha inserito al primo posto nella lista per dare un partner competitivo a Buongiorno. Il Bologna chiede almeno 30 milioni (abbondanti) più bonus, ci sono club della Premier che hanno sondato e la situazione è in chiara evoluzione. Se il Bologna decidesse di cederlo in Serie A, il Napoli sarebbe il primo club a essere interpellato, a prescindere da altri sondaggi”.

Leggi anche: Per Federico Chiesa è sfida di mercato tra Napoli e Milan (La Stampa)

Raspadori, possibile futuro alla nuova Roma di Gasperini (Pedullà)

Quale futuro per Giacomo Raspadori? L’attaccante emiliano è stato fondamentale per il Napoli nella corsa scudetto, ma non è certo di restare all’ombra del Vesuvio: come lecito che sia, vuole giocare con maggiore continuità e per farlo potrebbe trasferirsi altrove. Ne parla il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale riferisce di un possibile approdo dell’ex Sassuolo alla Roma.

Le ultime di Pedullà sul futuro di Raspadori

Di seguito quanto scritto da Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Giacomo Raspadori ha avuto un comportamento esemplare a Napoli: durante la sessione invernale aveva chiesto di andar via, Conte lo ha trattenuto, il suo rendimento è cresciuto e ha segnato gol pesanti per la conquista dello scudetto. Il futuro di Raspadori è da capire, all’interno di una monumentale campagna acquisti che il Napoli organizzerà. Se decidesse di andare a giocare, per non partire da seconda scelta, gli estimatori non mancherebbero. Compreso Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, che la scorsa estate aveva forzato per Raspadori a Bergamo e aveva fatto la stessa cosa – senza successo – nell’ultima sessione di mercato. Più o meno il discorso che abbiamo fatto per Lucca, in attesa di capire se si potrà entrare eventualmente nel vivo delle trattative”.