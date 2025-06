Napoli-Musah, oggi contatto negativo col Milan: manca ancora l’accordo (Di Marzio)

Non riesce a sbloccarsi la trattativa tra il Napoli e il Milan per il centrocampista statunitense.

Non riesce a sbloccarsi la trattativa tra il Napoli e il Milan per il centrocampista statunitense Yunus Musah.

Oggi contatto negativo tra Napoli e Milan per Musah

Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Non si sblocca la trattativa tra Napoli e Milan per Musah. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, c’è stato un contatto negativo tra le parti: manca ancora l’accordo.

L’arrivo del centrocampista è legato anche alla permanenza o meno di Frank Anguissa, che attualmente infatti sembra destinato a restare in azzurro.

Il Milan aveva chiesto più di 25 milioni (14 giugno)

Il Milan ha addirittura alzato il prezzo (fissato a 25 milioni) e il Napoli giustamente ha rallentato. Già i 25 milioni sono stati considerati eccessivi per un calciatore che la Milano rossonera non ha apprezzato ma che Conte potrebbe trasformare in uno dei centrocampisti più affidabili e continui del campionato.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

È stata una giornata di rallentamento sull’asse Napoli-Milan per quanto riguarda la trattativa per portare in Campania Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha già detto sì al trasferimento, il Napoli è arrivato a offrire 25 milioni bonus compresi, ma il Milan vorrebbe qualcosina in più. Così l’affare è stato messo intanto in stand by. Non c’è fretta di chiudere e gli azzurri vogliono farlo alle loro condizioni.