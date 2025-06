Beukema vuole il Napoli e il Bologna ha poche chance di trattenerlo (Pedullà)

Ha solo due anni di contratto (il Bologna rischia quindi di perderlo a meno se non a zero) e l'offerta è molto alta: 30-35 milioni

Beukema vuole il Napoli, per il Bologna sarà molto difficile trattenerlo (Pedullà)

Alfredo Pedullà spiega sul proprio sito perché, a suo avviso, il Bologna ha poche chance di trattenere Beukema visto il suo desiderio di trasferirsi al Napoli.

Scrive Pedullà:

Siamo alla luce del sole. Nelle ultime ore Sam Beukema ha ribadito la volontà di salire sul treno dei desideri, si chiama Napoli. E Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha ribadito che la volontà del club sia quella di trattenere i migliori. Giusto. Ma crediamo che sia molto difficile trattenere Beukema per tre motivi: a) il contratto scade tra due anni; b) il Napoli club con grande appeal che lo corteggia da mesi; c) l’ingaggio proposto è irrinunciabile. Quindi, il Bologna cercherà di resistere ma l’idea di massima è quella che il Napoli presenterà una proposta (dai 30-35 milioni in su più bonus) praticamente irrinunciabile.

Quindi, in punti, il calciatore olandese ha due anni di contratto e il Bologna – se proseguisse a fare muro – rischierebbe di perderlo a meno, oppure a zero.

Pedullà sottolinea che il Napoli ha intenzione di andare fino in fondo:

Una storia che vi abbiamo raccontato in esclusiva quasi 3 mesi fa: era il 13 marzo, nel giorno della definizione dell’affare Marianucci che – confermato – effettuerà le visite martedì prossimo. Nelle settimane successive e fino a pochi giorni fa abbiamo aggiunto come il club di De Laurentiis abbia intenzione di andare fino in fondo. Conte ha chiesto di mettere a posto la linea difensiva, aggiungendo Beukema a Buongiorno, per chiudere il cerchio nel migliore dei modi. Molto presto il Napoli si presenterà con la chiara intenzione di arrivare alla completa quadratura del cerchio.

Le parole dolci di Beukema al Napoli

L’offerta del Napoli per riuscire a strappare Beukema al Bologna è di circa 30-35 milioni. Per il difensore si tratta di una proposta a cui non poter dire di no. Le sue parole a Espn Olanda: «Se dovesse passare un treno importante per la mia carriera valuterei di salirci sopra, quest’anno o il prossimo».