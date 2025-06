Napoli, contatti per l’esterno Talbi del Brugge (Moretto)

Il Napoli è alla ricerca di due nuovi esterni offensivi da affiancare a Neres e Politano. Tra i nomi, spunta il marocchino del Club Brugge Chemsdine Talbi, classe 2005.

Autore di sette gol e cinque assist in questa stagione, è cresciuto nelle giovanili del suo club di appartenenza e ha un contratto fino al 2027. Il suo valore, secondo i dati di Transfertmarket, è di 8 milioni di euro.

A febbraio, Nicolò Schira aveva scritto di un’interesse del Napoli per l’esterno destro, già monitorato appunto all’epoca dagli azzurri. E adesso ha riproposto il tweet, confermando dunque che l’interesse è ancora vivo.

#Napoli are monitoring #ClubBrugge’s winger Chemsdine #Talbi (born in 2005). #Juventus and a #PremierLeague’s have also send their scout to watch him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 19, 2025