Napoli, Callum Hudson-Odoi fortemente richiesto da Conte

Il Napoli è partito fortissimo sul mercato: dopo il clamoroso arrivo di Kevin De Bruyne, il club azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Dopo aver annunciato i primi due colpi (l’esperto centrocampista belga Kevin De Bruyne a parametro zero dal Manchester City e il giovane difensore italiano Luca Marianucci a titolo definitivo dall’Empoli), il club partenopeo è al lavoro per regalare altri rinforzi all’allenatore Antonio Conte. Si tratta di Callum Hudson-Odoi come riportato da SportItalia.

🚨𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 – Secondo quanto riportato in esclusiva da @MCriscitiello Antonio Conte ha fatto una richiesta esplicita ad Aurelio De Laurentiis: vuole Callum #HudsonOdoi del Nottingham Forest, centrocampista del 2000 già allenato al Chelsea🔵#Sportitalia #Napoli pic.twitter.com/QqTob3a0PX — Sportitalia (@tvdellosport) June 17, 2025

Il Napoli su Callum Hudson-Odoi

«Il Napoli, Conte, ha fatto un nome esplicito, un centrocampista offensivo che ha avuto al Chelsea. Il suo nome è quello di Callum Hudson-Odoi, giocane Nottingham Forest, classe 200, fortemente richiesto da Conte»

L’esterno inglese, ex gioiello del Chelsea e reduce da una buona stagione al Nottingham Forest, rappresenta per Conte il profilo ideale per rinforzare le corsie offensive. Tecnico, rapido e capace di creare superiorità numerica, Hudson-Odoi potrebbe integrarsi perfettamente nel nuovo Napoli a trazione anteriore.

L’arrivo di De Bruyne ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi partenopei, e l’eventuale acquisto di Hudson-Odoi confermerebbe le ambizioni altissime del club. Con Conte in panchina e un mercato così aggressivo, il Napoli vuole tornare subito protagonista in Italia e in Europa.