Musah-Napoli, trattativa in stato avanzato. Si può chiudere nelle prossime ore (Di Marzio)

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa tra Musah e il Napoli che sarebbe in stato avanzato. A seguire quanto riportato pochi minuti fa sul proprio account “X”.

Musah-Napoli, la trattativa è in fase avanzata: i dettagli

“Tra Musah e il Napoli contatti continui per chiudere nelle prossime ore: operazione sulla base di 25 milioni di euro e trattativa in stato molto avanzato. Lo statunitense sostituirebbe Billing, che non verrà riscattato”, scrive il noto collega.

#Calciomercato | #Musah–@sscnapoli, contatti continui per chiudere nelle prossime ore: operazione sulla base di 25 milioni di euro e trattativa in stato molto avanzato. Lo statunitense sostituirebbe #Billing, che non verrà riscattato. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 10, 2025

Queste, invece, le ultime che erano arrivate nel corso del pomeriggio, secondo quanto riportato da Gazzetta.it.

“Yunus Musah è vicino al Napoli. La trattativa con il Milan è avanzata a fari spenti per giorni e si può chiudere a breve. Musah piace molto al Napoli e ad Antonio Conte, che ha fatto al Milan una proposta importante. Si può chiudere per una cifra di almeno 25 milioni”.

“Il giocatore è arrivato al Milan nell’estate 2023 per 20 milioni dal Valencia. Yunus è nato a New York, è cresciuto in Italia. I due anni al Milan sono stati di alti e bassi. Molto incoraggiante il primo con Pioli. Molto più complesso il secondo tra Fonseca e Conceiçao, con l’ex allenatore del Porto che lo ha sostituito due volte nel primo tempo. San Siro lo ha fischiato e risalire da quel momento è stato complesso. Il Napoli per lui sarebbe una ripartenza dopo un momento di pausa, chiesta anche alla nazionale americana“.