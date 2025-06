Musah, il Milan vuole più di 25 milioni. Il Napoli ha fatto ciao ciao con la manina

Giornata di rallentamento per Musah il 22enne centrocampista del Milan con 47 presenze nella nazionale statunitense. Il Milan ha addirittura alzato il prezzo (fissato a 25 milioni) e il Napoli giustamente ha rallentato. Già i 25 milioni sono stati considerati eccessivi per un calciatore che la Milano rossonera non ha apprezzato ma che Conte potrebbe trasformare in uno dei centrocampisti più affidabili e continui del campionato.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

È stata una giornata di rallentamento sull’asse Napoli-Milan per quanto riguarda la trattativa per portare in Campania Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha già detto sì al trasferimento, il Napoli è arrivato a offrire 25 milioni bonus compresi, ma il Milan vorrebbe qualcosina in più. Così l’affare è stato messo intanto in stand by. Non c’è fretta di chiudere e il Napoli vuole farlo alle sue condizioni.

Anche il Corriere dello Sport dà notizia della frenata sul fronte Musah:

Ieri, nel frattempo, è stato congelato l’arrivo di Yunus Musah, 22 anni, centrocampista statunitense del Milan che Manna e Tare avevano trattato a inizio settimana, definendo i contorni dell’affare sulla base di 25 milioni di euro. Mettiamola così: il Napoli s’è preso qualche giorno per riflettere sulle cifre. Il mercato è lungo, bisognerà agire su più fronti e certe operazioni vanno ponderate bene. Anche perché la situazione di Anguissa è ancora in bilico: è possibile che vada via, ma non certo. Ma questa è un’altra storia.