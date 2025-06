Mourinho tenta il colpo grosso: vuole Neymar al Fenerbahce (Fanatik)

Offerto un anno di contratto (più opzione per un altro anno). Nel suo contratto col Santos c'è una clausola che prevede il ritorno in Europa gratis, se il calciatore volesse.

Jose Mourinho sta costruendo il suo Fenerbahce per la prossima stagione e pare abbia richiesto l’acquisto di Neymar, che ora milita nel Santos. I primi mesi dell’attaccante, tornato in Brasile, non sono andati nel migliore dei modi, tra infortuni e polemiche. Per questo, Mourinho vorrebbe cercare di rilanciarlo nel calcio europeo per giocare nuovamente la Champions (il Fenerbahce dovrà affrontare i preliminari).

Mourinho vuole Neymar al Fenerbahce

Il portale turco Fanatik scrive su X:

Il Fenerbahce ha fatto un’offerta di contratto di 1 anno (più opzione per un altro anno) a Neymar. La stella brasiliana attualmente gioca nel Santos e ha un contratto fino alla fine del 2025. Tuttavia, nel suo contratto c’è una clausola che prevede che, se lo desidera, può trasferirsi a titolo gratuito in una squadra europea in estate.

💥 Fenerbahçe, Santos’ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar’a 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. 🚨 Dünyaca ünlü yıldız şu anda Santos forması giyiyor ve 2025’in sonuna kadar kontratı var. Ancak sözleşmesinde, istemesi halinde yaz döneminde Avrupa’dan bir… pic.twitter.com/dqstrHVwvZ — Fanatik (@fanatikcomtr) June 13, 2025

Continua il momento nero di Neymar. Dopo la disastrosa parentesi in Arabia Saudita, la stella verderoro è tornata in Brasile tra le fila del Santos ma la sua seconda esperienza in patria stenta a decollare: reduce da due infortuni e da svariate prestazioni negative, nella serata di ieri l’ex Psg si è beccato un’espulsione che ha inciso in maniera determinante sull’ennesima sconfitta della squadra di San Paolo.

Nel dettaglio, si giocava il match valido per l’11esima giornata del campionato brasiliano. Tra le mura amiche dello stadio “Urbano Caldeira”, il Santos sfidava il Botafogo in un confronto sempre molto sentito da entrambe le tifoserie. Neymar è stato espulso per doppia ammonizione: la prima maturata per un duro fallo da cartellino arancione; la seconda per una clamorosa ingenuità, ovvero un tocco di mano volontario che l’arbitro non ha potuto valutare diversamente. Puntuale l’espulsione al 76′, così come la beffa per il Santos, arrivata una decina di minuti più tardi con il gol decisivo con Artur Victor Guimaraes (0-1).