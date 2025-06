Monza, la cessione del club è alle porte: la nuova proprietà sarà americana

Il Monza, retrocesso quest’anno in serie B dopo tre anni in serie A, può presto avere nuovi proprietari. Per la precisione si parla di investitori americani. Si chiude così l’era Berlusconi che hanno portato in poche stagioni i brianzoli dalla C a dove non erano mai stati nella loro storia, ovvero il massimo campionato italiano. La notizia l’ha riportata poco fa Gianluca Di Marzio sul proprio portale. A seguire quanto si legge.

Nuova proprietà per il Monza: passaggio di proprietà alle porte

“Mai così vicino il passaggio di proprietà del Monza: investitori americani pronti ad acquistare il club. Il Monza è sempre più vicino a un cambio alla guida del club. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della società, con la trattativa che ha ormai raggiunto uno stato molto avanzato. Dopo mesi di sondaggi e contatti, il futuro biancorosso potrebbe passare nelle mani di un gruppo di investitori americani, rappresentati in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente e Ceo della Roma. I contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e c’è ottimismo sulla possibilità di chiudere l’operazione nel breve periodo. Il lavoro è focalizzato sulla definizione di aspetti legali, societari e sportivi, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro l’inizio del ritiro estivo”.

L’ex CEO della Roma ai tempi di Thomas Di Benedetto e James Pallotta dovrebbe ricoprire il ruolo di amministratore delegato che adesso è occupato da Adriano Galliani, storico dirigente del club e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi che potrebbe restare come presidente per facilitare la fase di transizione.

Si sta parlando anche dell’organigramma e la carica di direttore sportivo sarebbe destinata a Nicolas Burdisso, che ha già avuto esperienze da dirigente con il Boca Juniors, in Argentina, e con la Fiorentina, in Italia.