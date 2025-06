Meret-Napoli, in arrivo la fumata bianca: rinnovo fino al 2027 (Schira)

Ci siamo: la ‘telenovela’ del rinnovo di Alex Meret col Napoli sembrerebbe finalmente giunta alla sua conclusione. Stando infatti a quanto riferisce Nicolò Schira, l’estremo difensore avrebbe trovato l’accordo con il club per allungare il matrimonio per altre due stagioni. Il nuovo contratto sarà valido 30 giugno 2027 e garantirà al friulano 2.5 milioni l’anno.

Meret-Napoli, in arrivo la fumata bianca: il tweet di Schira



Leggi anche: Darwin Nunez ha aperto al Napoli dopo che Conte gli ha presentato il progetto (Fabrizio Romano)

Osimhen, l’Al Hilal gli offre 40 milioni all’anno per quattro anni (Corsport)

Osimhen potrebbe diventare uno calciatori più pagati al mondo. Lo diventerebbe se accettasse la stratosferica offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi (ovviamente i soldi non li sborsa Simone) che ha bisogno di una prima punta, che avrebbe voluto Victor al Mondiale per club (ma lui non aveva voglia, ambiva alle vacanze) e che è disposto a fare di tutto pur di accaparrarsi le sue prestazioni. Anche offrirgli un contratto di quattro anni a 40 milioni di euro netti l’anno.

Scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano:

“Victor Osimhen è tornato a casa, in Nigeria, per riposarsi e ricaricare le pile, ma anche per fare beneficenza.

Non andrà al Liverpool, nemmeno alla Juventus e neanche al Galatasaray. Il futuro sembra sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita. Verso l’Al Hilal, che gli ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio. Una proposta folle, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati al mondo. E soprattutto, una via d’uscita concreta per il Napoli, che spera così di incassare i 75 milioni della clausola rescissoria valida per l’estero, chiave per completare il restyling dell’attacco. Non solo per motivi tecnici, ma anche per una questione economica: liberarsi del suo stipendio e incassare una cifra importante permetterebbe al club di agire senza troppi pensieri sul mercato. Eppure, la scelta finale spetta sempre a lui, a Victor”.