Luis Enrique: «Le squadre europee hanno più possibilità di vittoria». E poi perde col Botafogo

Reduce dal trionfo in Champions League e dal debutto pirotecnico contro l’Atletico Madrid (4-0), il Paris Saint-Germain è tornato sulla terra cadendo sotto i colpi del Botafogo (1-0) nella seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club.

La squadra francese, nonostante l’enorme potenza di fuoco, non è riuscita a scalfire i brasiliani che si sono difesi con ordine ed equilibrio ma hanno anche mostrato una buona propositività. Un concetto espresso anche da Luis Enrique nella conferenza stampa a margine della gara.

Il Psg stecca contro una sudamericana, e Luis Enrique è costretto ad incassare

Lo stesso tecnico spagnolo, tuttavia, è oggi costretto a fare i conti con altre sue recenti dichiarazioni. Si tratta di parole rilasciate alla vigilia del torneo, quando in maniera piuttosto convinta affermò che i club europei fossero favoriti su quelli americani, sudamericani o provenienti da altre zone del mondo. «Penso che le squadre europee abbiano maggiori possibilità di vittoria. Tutti i giocatori non europei saranno motivati, ma la mia opinione è questa», sentenziò Luis Enrique.

Ebbene, dopo il risultato di ieri sera, l’ex Roma e Barcellona è finito per diventare oggetto di numerosi sfottò (Mundo Deportivo si esprime in questi termini: “La frase è letteralmente tornata a tormentarlo”). Del resto, erano 13 anni che una squadra sudamericana non batteva una squadra del vecchio continente. Ci ha pensato il Paris Saint-Germain campione d’Europa ad interrompere il trend.

Mondiale per club, il pubblico Usa è come quello europeo: va a vedere solo le partite interessanti

Oltre 400.000 (423.004) posti sono rimasti vuoti durante il turno di apertura delle partite del girone del Mondiale per club negli Stati Uniti. La Bbc ha rilanciato uno studio sulle prime sedici partite del torneo in cui sono stati utilizzati nove stadi, con una capienza complessiva di 979.373 persone. Gli stadi sono stati riempiti al 56,8%, con oltre mezzo milione (556.369) di spettatori presenti. La Fifa afferma che sono stati venduti circa 1,5 milioni di biglietti per il torneo e, nonostante i problemi, si sono comunque registrati picchi d’affluenza. Il record di presenze, pari a 80.619 persone, c’è stato per la vittoria del Paris St-Germain 4-0 sull’Atletico Madrid al Rose Bowl Stadium in California. Le tre partite a Miami, città con una grande popolazione ispanica e latina, hanno registrato un’elevata affluenza. La partita inaugurale tra Inter Miami e Al-Ahly è stata seguita da 60.927 spettatori. La partita del Gruppo C del Boca Juniors contro il Benfica ha visto la partecipazione di oltre 55.000 persone nello stadio Hard Rock che può ospitare 65.000 persone. Alla terza partita a Miami hanno assistito 62.415 spettatori, in cui il Real Madrid ha pareggiato 1-1 con la squadra saudita dell’Al-Hilal.

Mondiale per club, snobbate le partite di contorno (a orari impossibili)

E veniamo ai minus. Erano presenti 18.161 spettatori per la vittoria della Juventus sull’Al-Ain e 21.152 per la vittoria del Bayern Monaco per 10-0 sull’Auckland City. Record negativo nel match tra i Mamelodi Sundowns del Sudafrica e la squadra sudcoreana dell’Ulsan HD, vinta davanti a 3.412 spettatori all’Inter & Co Stadium in Florida. Il giornalista locale Maher Mezahi ha affermato di aver contato 97 tifosi prima del calcio d’inizio e 577 a 10 minuti dalla fine della partita. Match giocato in orario di lavoro.

Lunedì alle 15 ora locale, il Chelsea ha battuto l’LAFC davanti a 22.137 tifosi, ma in uno stadio che può contenere 71.000 spettatori. Doug Roberson dell’Atlanta Journal-Constitution ritiene che ci siano stati diversi fattori, ma “non è perché alla gente qui non interessi il ​​calcio”. “Non ci sono spettatori qui perché è lunedì alle 15”, ha detto. “Francamente sono sorpreso che ce ne siano così tanti.” Il Chelsea ha giocato nello stadio di Atlanta due anni fa e ha quasi fatto il tutto esaurito, con oltre 70.000 tifosi che hanno assistito alla partita contro il Newcastle in un torneo amichevole chiamato Premier League Summer Series. La partita si è giocata alle 20:15.

Fino alla conclusione della fase a gironi, prevista per il 26 giugno (mezzogiorno, 14 e 15 ora locale), si giocheranno due o tre partite durante il normale orario di lavoro, a giorni alterni.

Martedì, a mezzogiorno, a New York, oltre 40.000 posti a sedere erano vuoti al MetLife Stadium per il pareggio a reti inviolate tra Borussia Dortmund e Fluminense.

Mercoled a Philadelphia c’erano 30.000 posti vuoti nella stessa fascia oraria, quando il Manchester City ha esordito contro il club marocchino Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field.