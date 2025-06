Il Liverpool chiede 60-65 milioni più bonus per Nunez, più fattibili i 35 per Lucca (Di Marzio)

Continua l’attivismo oculatissimo del Napoli di Manna, De Laurentiis e Conte sul mercato internazionale. Conclusa (forse) la questione sul primo dei due esterni da acquistare – ovvero Noa Lang dal Psv – ora si pensa sempre di più alla punta centrale da affiancare a Lukaku o che Lukaku affiancherà. Molto dipenderà da se si tratterà di Nunez, profilo internazionale e numero 9 del Liverpool o Lorenzo Lucca, centravanti forte e di prospettiva di proprietà dell’Udinese (più accessibile economicamente ndr). Per quanto l’uruguaiano abbia dato totale disponibilità al trasferimento al Napoli, il Liverpool non si accontenterebbe di cifre inferiori ai 60 milioni di euro (considerando anche che ne hanno spesi circa 115 per Wirtz poche settimane fa ndr). Ne parla Di Marzio, che fa intendere che per il Napoli sarebbe più semplice andare su Lucca.

Nuñez, richieste elevate del Liverpool. Lucca è più accessibile per il Napoli (Di Marzio)

Di seguito quanto si legge sul sito gianlucadimarzio.com:

“Alte le richieste del Liverpool per Núñez, più percorribile invece la strada che porterebbe a Lucca: il punto sull’attacco del Napoli. Il Napoli continua a lavorare per quanto riguarda il discorso attaccanti. Nella lista azzurra ci sono sempre Núñez del Liverpool e Lucca dell’Udinese. Le richieste dei Reds per lasciar partire l’attaccante uruguaiano si aggirano sempre sui 60/65 milioni di euro più bonus. Totalmente diversa e più percorribile la strada che potrebbe portare invece a Lorenzo Lucca. Per l’attaccante italiano trovare un’intesa potrebbe essere più fattibile, visto che l’operazione dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro più bonus”.