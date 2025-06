Liverpool su Osimhen, possibile scambio con Nunez e Chiesa (TeamTalk)

Il Liverpool è stato l’ultimo club in ordine di tempo ad aggiungersi alla corsa per Victor Osimhen, lo ricorda TeamTalk, che spiega che, nonostante la vittoria della Premier, il club ha intenzione di modificare la squadra e renderla sempre più competitiva.

Liverpool su Osimhen

Descritto come “il miglior attaccante del mondo” dal manager della Nigeria Eric Chelle su BBC Sport Africa all’inizio di questa settimana, Osimhen è oggetto di interesse da parte di un certo numero di club, tra cui Manchester United, Chelsea, Arsenal e Real Madrid, come riportato da TEAMtalk il 14 giugno. Fonti hanno ora detto a TEAMtalk che il Liverpool è diventato il nono club ad essere coinvolto nella corsa per l’attaccante 26enne ed è pronto a includere Darwin Nunez e Federico Chiesa in un potenziale accordo di scambio. Sebbene Osimhen non sia la massima priorità per il manager del Liverpool Slot, l’attaccante nigeriano è ora seriamente preso in considerazione.

Liverpool su Osimhen, coinvolti Nunez e Chiesa

“Il Liverpool ha aperto un canale diretto con il Napoli, esplorando diverse possibilità, tra cui un potenziale scambio. Negli ultimi giorni si sono svolti colloqui preliminari tra Liverpool e Napoli, anche tramite intermediari, che hanno coinvolto Nunez e Chiesa, due giocatori molto apprezzati dal tecnico del Napoli Antonio Conte.

Il Liverpool vuole cedere l’attaccante della nazionale uruguaiana Nunez, costato ai Reds una cifra iniziale di 64 milioni di sterline nell’estate del 2022, mentre l’ala della nazionale italiana Chiesa ha sofferto di infortuni dopo il suo trasferimento dalla Juventus per 10 milioni di sterline la scorsa estate. Fonti hanno riferito a TEAMtalk che è stato proprio durante queste discussioni su Nunez e Chiesa che è emerso il nome di Osimhen”.

Il Liverpool ha anche preso contatti con l’entourage di Osimhen. L’attaccante è aperto a un trasferimento in un club di Premier League, che disputerà la Champions. L’ostacolo principale “potrebbe essere la richiesta salariale della stella nigeriana. Tuttavia, se il Liverpool vendesse Nunez e Chiesa, libererebbe circa 15 milioni di sterline all’anno, denaro che potrebbe essere utilizzato per l’ingaggio di Osimhen”.