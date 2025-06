L’assessore Cosenza sul terzo anello: «Nel 2026-2027 presumibilmente il Maradona avrà a disposizione 65mila posti»

A Stile TV è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del comune di Napoli per parlare dei lavori al Maradona

«L’emendamento approvato in consiglio è significativo. Simeone ha presentato questo emendamento e introduce i lavori di progettazione e ripristino del terzo anello che rientra nella programmazione del Comune di Napoli. Poi seguirà una delibera con la gara per la progettazione di questo intervento che stiamo già avviando. E’ noto che abbiamo presentato una serie di documenti a De Laurentiis, ma questo emendamento è importante perchè entra nella programmazione del Comune di Napoli il rifacimento del terzo anello. Bisognerà fare il progetto esecutivo, entro fine anno sarà pronto e poi ci saranno i lavori da fare quindi nel 2026 credo che realisticamente si farà. Al momento ci interessa il terzo anello che vuol dire tanti posti in più, 10mila posti in più ed è il presupposto per qualsiasi altra ristrutturazione, che però al momento non è all’ordine del giorno.

Leggi anche: Stadio Maradona, approvato il piano di ristrutturazione del terzo anello

Nella stagione 2026-2027 presumibilmente il Maradona avrà a disposizione 65mila posti. Il presidente De Laurentiis conosce quello che stiamo facendo e si è detto disponibile a finanziare, ma al momento preferiamo farlo noi come Comune di Napoli. Poi, nel momento in cui dovesse partire la ristrutturazione del Maradona e quindi avvicinare i tifosi al campo, il primo anello transitoriamente sarebbe inagibile».