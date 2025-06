Su Ndoye c’è anche il Dortmund. Il Napoli ha l’accordo con Lang che costa 28 milioni (Di Marzio)

Manna ha virato sull'olandese del Psv dopo le richieste per Ndoye (45 milioni), ci sono gli estremi per chiudere

Il Napoli continua il casting della fase offensiva. Sono stati sondati almeno 10 esterni offensivi (ne verranno acquistati due, o così pare ndr) tra cui Nusa, Lang, Ndoye, Sancho e chi più ne ha più ne metta. Dopo l’annuncio clamoroso di ieri ovvero che il Bologna valuterebbe Ndoye 45 milioni di euro, Manna parrebbe aver virato su Noa Lang, esterno 26enne di talento e già seguito nella scorsa stagione quando si parlava di un sostituto di Kvaratskhelia. Di Marzio ha dato l’annuncio di un accordo vicinissimo col giocatore. Intanto, Ndoye parrebbe essere entrato (casualità) nelle mire del Dortmund, che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore.

Il Dortmund su Ndoye, Napoli in chiusura con Lang (Di Marzio)

Di seguito quanto scrive Di Marzio sull’interesse del club tedesco:

“Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore c’è stato un incontro tra il Napoli e il Bologna per l’esterno svizzero e il centrale olandese Beukema. A fronte delle richieste importanti del club emiliano, non è ancora stato raggiunto un accordo. Gli azzurri, inoltre, hanno avuto un meeting anche con l’entourage del giocatore, in cui si è registrata una distanza colmabile sull’ingaggio. Nel frattempo, altri club si stanno informando sulla fattibilità di una possibile operazione. Tra queste, in particolare il Borussia Dortmund. Il club tedesco ha incluso il nome dello svizzero all’interno di una shortlist di nomi per rimpiazzare il partente Bynoe-Gittens sempre più proiettato verso il Chelsea”.

Su Lang, invece, scrive così l’esperto:

“Il Napoli ha raggiunto l’accordo con il calciatore del Psv Noa Lang. Col club olandese è previsto un nuovo contatto in queste ore, e l’operazione si aggirerà sui 28 milioni qualora dovesse essere raggiunta un’intesa di massima. Il calciatore aveva individuato già da tempo in Napoli la sua possibile destinazione, e adesso l’affare potrebbe davvero prendere il via. Ma non è l’unico nome che gira attorno all’orbita Napoli: nella lista azzurra ci sono anche, oltre appunto a Noa Lang, Sancho, Ndoye e Chiesa”.