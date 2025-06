La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa del Napoli per Sancho (Corsera)

È battaglia senza esclusione di colpi tra Napoli e Juventus sul calciomercato. Anzi sarebbe più corretto dire tra Juventus e Napoli. Il Corriere della Sera (con Monica Colombo) scrive del tentativo bianconero di ostacolare la trattativa tra gli azzurri e Jadon Sancho esterno d’attacco del Manchester United (che guadagna 15 milioni di euro netti). Non solo, le scaramucce ci sono anche per Nicolas Jackson del Chelsea.

Ecco cosa scrive il Corsera:

La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa avviata dal Napoli per Sancho. Si tratta dell’attaccante esterno di proprietà del Manchester United, in prestito al Chelsea nell’ultima stagione. Il ds Manna finora ha trattato con il giocatore 25enne, affascinato dal progetto di Conte mentre la Juve ha avvicinato i Red Devils, proprietari del cartellino. Non solo. Fra Napoli e Juve si registrano reciproci sgambetti anche per Nicolas Jackson, l’attaccante senegalese di 24 anni che potrebbe servire a Tudor in caso di futura partenza di Vlahovic o a Conte qualora sfumasse Darwin Nunez.

La strategia di Osimhen per andare alla Juventus: il 15 luglio scade la clausola, il prezzo si abbasserà (Gazzetta)

La Gazzetta scrive che la Juventus vuole Osimhen e Victor vuole la Juventus. L’addio di Giuntoli non ha cambiato di una virgola l’interesse del nigeriano. Tudor lo vorrebbe. Gli ostacoli, secondo la Gazzetta, sono due: la clausola di 75 milioni valida solo per l’estero ma che scadrà il 15 luglio; e Vlahovic il cui ingaggio pesa come un macigno sui conti bianconeri.

Scrive la Gazzetta:

Victor è attratto dalla Juve, tanto che per il momento ha preso tempo con i sauditi dell’Al Hilal e con i turchi del Galatasaray.

Osi in Serie A godrebbe degli sgravi fiscali del Decreto crescita e di fatto alla Juventus costerebbe meno di Vlahovic a livello di stipendio (il serbo guadagna 12 netti). E la clausola? Non vale per l’Italia, però scade a metà luglio. De Laurentiis spera di trovare prima un club estero che saldi il conto e accontenti il nigeriano. Se Osi aspetta è perché vuole godersi le vacanze, ma anche perché si augura che una volta scaduta la clausola il prezzo del cartellino si abbassi: il contratto con il Napoli terminerà nel 2026 ( ma il club azzurro ha un’opzione per prolungarlo di ulteriori 12 mesi). Speranza condivisa con i dirigenti bianconeri, a quel punto pronti a trattare con De Laurentiis.