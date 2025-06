Juanlu Sánchez, c’è l’ok del giocatore, Manna in Spagna per chiudere l’affare

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli potrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato: Juanlu Sánchez, difensore attualmente di proprietà del Siviglia. Ci sta lavorando il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, il quale è volato in Spagna per dare un’accelerata alla trattativa con il club andaluso.

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare

Di seguito quanto scritto dal giornalista su “X”:

“Il Napoli spera di chiudere nelle prossime ore per Juanlu Sanchez: c’è già l’ok del giocatore. Confermata la presenza del ds Manna in Spagna. Incontro positivo con il Siviglia”.

Notizia segnalata anche da un altro esperto di mercato, Fabrizio Romano, il quale fornisce anche qualche cifra dell’affare: tra l’offerta del Napoli e la richiesta del Siviglia ballerebbero 5 milioni.

🚨🔵 Napoli have agreed personal terms with Sevilla fullback Juanlu Sánchez. Talks underway on transfer fee as Sevilla ask for €20m while Napoli are offering €15m package. Deal on. pic.twitter.com/0xVRXmRG6G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

Musah-Napoli, trattativa in dirittura d’arrivo: c’è intesa sulle cifre, presto il summit decisivo (Pedullà)

Musah-Napoli, la trattativa è in dirittura di arrivo. A riferirlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale. Di seguito quanto riferisce il giornalista.

Le ultime di Pedulla su Musah-Napoli

Ecco quanto scrive Pedullà: “La trattativa per Musah dal Milan al Napoli è in uno stato molto avanzato, come abbiamo già raccontato. Una scelta precisa di Antonio Conte che ha indicato Musah per il perfetto assortimento a centrocampo dopo l’arrivo di De Bruyne. I due club hanno concordato una cifra tra i 23 e i 25 milioni per il cartellino, il Milan chiede qualche bonus in più, ci sarà un nuovo summit per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio”.