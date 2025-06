Jody Scheckter è tornato in Italia ma non può guidare: «Dovrei rifare l’esame per la patente» (Corsera)

Tragicomica la notizia che riporta oggi il Corriere della Sera del campione del mondo di Formula 1 nel 1979 con la Ferrari, Jody Scheckter.

“Ma Jody Scheckter, 75 anni, qui in Italia — dove ha la residenza da un anno e mezzo — non può guidare. La sua patente, rilasciata in Sudafrica (dove è nato), poi convertita in quella inglese, da noi non vale. L’ex idolo di Maranello (dopo una carriera in Mclaren, Tyrrell e Wolf), compagno di squadra di Gilles Villeneuve, dovrebbe rifare l’esame, come un principiante qualsiasi.

E prendere almeno sei lezioni di scuola guida. Il problema è che le prove sono in italiano. «E io purtroppo lo parlo malissimo, mi boccerebbero di sicuro», spiega Jody, più arrabbiato che stupito. Costretto a un pit stop inatteso per colpa della burocrazia nostrana: la sua patente non può essere equiparata a quella italiana. Ce ne vuole una nuova. «Prima, da turista, non avevo questo problema. Da quando mi sono stabilito a Recco, in Liguria, perché è lì che voglio vivere, la situazione è cambiata. Ho potuto guidare con il mio documento per un anno. Adesso però il permesso è scaduto».

E così Scheckter, che ha ottenuto un Investor Visa (visto di 2 anni per cittadini non Ue, concesso in cambio di congrui investimenti nella nostra economia), è rimasto a piedi. «Per andare a giocare a tennis prendo la bicicletta, altrimenti devo avere l’autista». L’ex ferrarista ha acquistato e ristrutturato una magnifica villa a Recco, sul mare, con una Ferrari del 1952 nel soggiorno. E ha rispettato i suoi obblighi fiscali: «Ho pagato 100 mila euro di tasse e ne ho investiti 500 mila in un’azienda italiana». Ma per la legge non può più mettersi al volante. Risulta come un diciottenne in attesa di foglio rosa”.

Leggi anche: L’obbrobrio Ferrari bianca e blu scatena i tifosi: bella come la pizza con l’ananas

Ora potrebbe accasarsi ad Abu Dhabi, per ovviare al problema «Ma io ho scelto l’italia come mio Paese, è qui che voglio restare. Mentre facevo i lavori di ristrutturazione, ogni giorno pranzavo con la focaccia al formaggio e ho una favolosa selezione di vini italiani, vorrei berli a casa mia».

Ha chiesto aiuto anche in Ferrari, ma a quanto pare la burocrazia italiana è un muro insormontabile.