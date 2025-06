Jadon Sancho guadagna appena 15 milioni di euro in Premier

Jadon Sancho è uno degli ultimi nomi apparsi sulla ribalta del calciomercato. L’esterno inglese – 25 anni – che fece molto bene al Dortmund, poi è rientrato in Premier (in prestito al Chelsea). Piace al Napoli e alla Juventus. Ma parlare di asta è quantomeno improprio visto che proprio Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, ricorda che il suo ingaggio è di 15 milioni di euro netti.

Scrive Repubblica:

Il nome è quello di Jadon Sancho, il 25enne esterno, che fa parte della lista di azzurri e bianconeri per rinforzare l’attacco. L’inglese ha terminato il prestito al Chelsea ed è tornato allo United, ma non resterà ai Red Devils, alle prese con una rifondazione. Il Napoli sta pensando a un altro colpo col Manchester dopo l’affare McTominay e ha messo Sancho tra i possibili rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte. Sancho ha aperto all’ipotesi del trasferimento in maglia azzurra anche se poi va trovata la formula per il maxi ingaggio (15 milioni) che percepisce in Premier. Il diesse Manna potrebbe puntare a un prestito con partecipazione dello United allo stipendio di Sancho. Servirebbe, dunque, pazienza per tagliare il traguardo, ma la scena è cambiata nelle ultime ore. La Juventus ha messo nel mirino il talento londinese che non ha ripetuto in Premier il rendimento offerto durante la sua esperienza al Borussia Dortmund. Il club bianconero ha avutoun contatto con il Manchester United per provare a trovare l’intesa e poi parlerebbe con Sancho. Ma al momento gli azzurri sono avanti.

Il mercato da intenditori dello United: tra McTominay, Rashford, Greenwood, Sancho e Antony hanno ceduto 46 gol (Tmw)

Il Manchester United sta vivendo anche questa stagione nell’anonimato, con il club inglese che ha deciso di fare all-in sull’Europa League per salvare l’ennesima annata buttata. Non è bastato l’esonero di Erik Ten Hag per lasciar spazio a Ruben Amorin, anzi, il cambio in panchina ha solo peggiorato la situazione e adesso i Red Devils occupano il quattordicesimo gradino della classifica di Premier League. Tmw fa notare le pessime scelte di mercato del Manchester United. Hanno ceduto McTominay, Antony, Rashford e altri calciatori che lontani dall’Old Trafford sono risorti.

“C’è da chiedersi però se il problema siano davvero i giocatori. Se il problema non sia proprio quella mancanza di progettualità che ogni anno porta a cambiare di tutto e di più. A guardare infatti chi tra l’estate e gennaio è andato via, probabilmente la seconda ipotesi.

Scott McTominay, manifesto di un Napoli che sogna il quarto Scudetto della sua storia, ad agosto fu ceduto per 30 milioni di euro senza troppi tentennamenti. Così come Mason Greenwood, per distacco il miglior marcatore dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi secondo in Ligue 1.

Ieri sera abbiamo poi visto di cosa è capace Antony. Non una novità per i tifosi del Betis Siviglia che l’hanno accolto a gennaio, una fastidiosa spina nel fianco per la Fiorentina che spera di limitarlo meglio tra sei giorni al Franchi. Ieri in Conference League è andato a segno con la maglia del Chelsea anche Jadon Sancho: come Antony ancora di proprietà dello United, come il brasiliano ceduto a titolo temporaneo a gennaio.

Anche Marcus Rashford, nazionale inglese che all’Aston Villa sta disputando partite di altissimo livello. Magari a fine stagione tornerà, magari no.

È ancora presto per dirlo: la certezza è che lo United tra agosto e gennaio ha complessivamente rinunciato a 46 gol realizzati da giocatori considerati esuberi o poco più. E la stagione non è ancora finita”, scrive Tmw analizzando il rendimento di questi calciatori lontani da Manchester.