Inter, primi contatti con Fabregas. L’allenatore spagnolo è molto tentato (Di Marzio)

Dopo essere rimasto orfano di Simone Inzaghi, l’Inter ha davvero poco tempo per trovare il nuovo allenatore prima della partenza per il Mondiale per Club. Ma Marotta non si è certo fatto trovare impreparato, aveva già pronti i nomi da sondare per il dopo Inzaghi e oggi, subito dopo l’addio ha già mosso i primi passi. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca di Marzio scrive che c’è stato il primo approccio con Fabregas che sarebbe il primo nome in lista per la panchina nerazzurra, considerando che De Zerbi, altro nome papabile, ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro.

Inter subito forte per Fabregas

“L’Inter guarda avanti dopo la separazione con Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha iniziato a parlare con Cesc Fabregas come possibile sostituto per iniziare a capire se ci sono i presupposti per poterlo portare a Milano.