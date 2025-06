Il Napoli lancia la T-shirt ufficiale per l’arrivo di Kevin De Bruyne. 30 euro sullo store ufficiale

Il club di De Laurentiis non ha perso tempo e ha deciso di sfruttare al meglio l'arrivo del calciatore in azzurro

È appena sbarcato, ma l’attesa è stata lunga e il napoli non si è lasciato trovare impreparato. Con l’arrivo del campione internazionale Kevin De Bruyne, il club partenopeo ha deciso di dare il via a una nuova era anche fuori dal campo con la prima mossa di marketing dedicata ai tifosi: la nuova T-shirt ufficiale: elegante blu navy, che unisce lo stile della città partenopea con la personalità di uno dei centrocampisti più raffinati del panorama internazionale.

L’arrivo di De Bruyne a Napoli e nel campionato italiano è un segnale forte, oltre per i tifosi, anche per far capire ancora di più, se ce ne fosse bisogno che il club di De Laurentiis ha intenzione di continuare a costruire e consolidare una realtà seria. Proprio per questo, come i grandi club, si è deciso di puntare sul marketing e sfruttare l’arrivo del calciatore.

Realizzata in morbido cotone, presenta la scritta Kdb sul lato sinistro del petto, mentre dietro troviamo un’immagine stilizzata del campione belga che si va a sovrapporre ad un’altra scritta Kdb. Unisce comfort e design essenziale, con diverse stampe che omaggiano uno dei centrocampisti più ammirati al mondo.

Disponibile in taglie dalla S alla Xxl al prezzo di 30 euro sullo store ufficiale SSC Napoli, il capo è perfetto per tifosi che vogliono mostrare il proprio supporto con comfort e stile in ogni situazione. Un perfetto esempio di come il marketing sportivo possa trasformare un acquisto in campo in un’opportunità di crescita economica e di immagine, coinvolgendo i tifosi in modo diretto e innovativo.

Ecco la descrizione ufficiale della nuova T-shirt Kevin De Bruyne

SSC Napoli T-Shirt Kdb Blu Navy

Celebra l’arrivo di una leggenda del calcio mondiale con la T-Shirt ufficiale SSC Napoli dedicata a Kevin De Bruyne. Questa maglia esclusiva rappresenta il capo imperdibile per ogni vero tifoso azzurro.

Realizzata in cotone, la t-shirt presenta sul retro un’illustrazione stilizzata di De Bruyne in azione, sovrapposta alla scritta Kdb.