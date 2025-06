Il Napoli ha fatto un’offerta di 25,6 milioni di sterline (30 milioni di euro) per Matt O’Riley al Brighton

Per Sky Sports UK il Brighton vede ancora O'Riley come una parte importante del suo progetto, ma prenderà in considerazione offerte se in linea con la sua valutazione.

Lyall Thomas giornalista di Sky Sports UK ha parlato di novità di calciomercato in Premier League che riguardano il Napoli. Secondo il giornalista il Brighton ha ricevuto un’offerta di 25,6 milioni di sterline (30 milioni di euro) dal Napoli per Matt O’Riley.

Offerta del Napoli per Matt O’Riley

Sono in corso trattative per l’accordo e il pacchetto economico che il Brighton vorrebbe per il centrocampista.

Il Brighton vede ancora O’Riley come una parte importante del suo progetto, ma prenderà in considerazione offerte se in linea con la sua valutazione.

Diverse squadre di Serie A e Premier League stanno valutando un approccio ufficiale per il giocatore. Atalanta e Roma sono ammiratrici di lunga data di O’Riley, ma attualmente è il Napoli a guidare la corsa per il 24enne.