Il match analyst dell’Udinese su Lucca: «Deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli»

«Lorenzo è in continua evoluzione ed i gol segnati quest’anno la rappresentano appieno. Non è ancora maturo al massimo, è molto alto e questo gli permette di proteggere palla e fare da centroboa, ma ha imparato a cucire bene il gioco e a lavorare su spazi ampi. La maturità di questo ragazzo deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli e col lavoro superbo che Conte fa con gli attaccanti credo possa davvero esplodere.

In parecchi momenti del campionato Lucca ha manifestato personalità, poi è chiaro che questa deve essere modulata e in certi versi anche frenata. Ma credo che sia una cosa positiva riconoscere le proprie qualità e lui ha capito che può diventare un attaccante di buon livello per cui lavora molto su se stesso. Al termine di ogni allenamento lui resta in campo perchè lavora su se stesso, questo perché crede di poter migliorare. Altro aspetto positivo di Lucca è mettersi a disposizione del gruppo perchè con la sua fisicità dà respiro alla squadra. Lucca non è svelto, ma è agile nonostante la sua altezza.

Conte non conosce mezze misure. La possibilità di ricucire lo scudetto sulle maglie del Napoli credo venga dalla capacità dell’allenatore di spingere ogni persona del club ad andare oltre le proprie possibilità. Conte non si rilasserà pure se il Napoli porterà lo scudetto sul petto, per cui ritengo che anche l’anno prossimo il Napoli sarà fortissimo. Ci sarà però la variabile Champions che farà spendere tante energie ai ragazzi»