Il Guardian celebra la stagione del Napoli e la Serie A scozzese dominata da McTominay

Nicky Bandini fa il punto sul Guardian della Serie A appena finita. Ed è un occhio, quello degli inglesi, che non può non cadere sul campionato dominato dal Napoli british di McTominay.

“Prendiamoci quindi un momento, prima che venga dimenticato, per celebrare la stagione 2024-25. Sarà ricordata soprattutto per il quarto scudetto del Napoli, e per Antonio Conte che diventa il primo allenatore a vincere la Serie A con tre squadre; o per il secondo, dopo Fabio Capello, per chi continua a rifiutare la decisione di privare la Juventus dei trionfi del 2005 e del 2006 come punizione per lo scandalo di Calciopoli”, scrive Bandini.

“A Napoli, ricorderanno questo come l’anno di Scott McTominay, arrivato dal Manchester United a fine agosto e poi diventato il miglior giocatore della Serie A. Non ha le doti scintillanti dei loro eroi prima di lui – Khvicha Kvaratskhelia e Diego Maradona – ma l’uomo che chiamano “McFratm” – McBro – è stato inesorabilmente decisivo, con i suoi 12 gol, di cui gli otto che hanno sbloccato lo svantaggio in una partita senza reti. L’influenza scozzese in Serie A continua a crescere. Billy Gilmour ha vinto il campionato insieme a McTominay al Napoli, giocando da titolare solo 13 partite ma offrendo prestazioni importanti, tra cui una delle sue migliori nella vittoria scudetto contro il Cagliari. Ché Adams è passato al Torino e ha segnato 10 gol in tutte le competizioni. Lewis Ferguson, fondamentale per la qualificazione del Bologna alla Champions League un anno fa, ha saltato gran parte di questa stagione per infortunio, ma è tornato a capitanare la sua squadra e a vincere la Coppa Italia , il primo trofeo nazionale in oltre mezzo secolo. Liam Henderson è retrocesso con l’Empoli, ma Josh Doig è in lizza per sostituirlo in Serie A dopo aver contribuito alla promozione del Sassuolo”.

Per il resto, continua il Guardian, “ci sono stati troppi colpi di scena da ricordare, ma alcune immagini rimarranno impresse nella memoria. Riccardo Orsolini che bussa allegramente all’obiettivo di una telecamera dopo aver segnato al 93° minuto la sforbiciata decisiva per il Bologna, che ha iniziato a smantellare la corsa al titolo dell’Inter. Pedro, ex campione di Premier League con Conte, segna il suo secondo gol del pareggio per la Lazio contro i nerazzurri – sempre nei minuti di recupero – impedendo loro di andare in vetta alla classifica nel penultimo fine settimana”.