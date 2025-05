De Laurentiis ha offerto a Conte un aumento di stipendio e un mercato ambizioso (Fabrizio Romano)

De Laurentiis ha offerto a Conte un aumento di stipendio e un ambizioso mercato (Fabrizio Romano)

Anche Fabrizio Romano dà notizia dell’incontro in corso da oltre un’ora tra Conte, De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Il presidente del Napoli sta incontrando adesso Antonio Conte e il club è sempre più fiducioso di poterlo trattenere.

De Laurentiis presenterà ufficialmente la proposta di aumento di stipendio come rivelato oggi; non un nuovo accordo, ma solo un adeguamento dello stipendio attuale…oltre a un ambizioso mercato estivo.

🚨🔵 Napoli president De Laurentiis now meets Antonio Conte with club increasingly confident to keep him. De Laurentiis will officially present salary increase proposal as revealed today; not a new deal, only adjusting current salary… …and also ambitious summer transfer plan. pic.twitter.com/He2F8Xvm8s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport 24:

Futuro di Conte? «Oggi le percentuali del Napoli sono salite giorno dopo giorno, il rapporto con De Laurentiis è buono, ma ad oggi credo sia più fiduciosa la Juventus che il Napoli di avere Conte. Il Napoli interverrà a prescindere sul mercato e renderà la rosa competitiva, ma De Laurentiis ha detto a Conte: “Ma se tu hai questa perplessità e non hai nessuna squadra dietro alle spalle che preme per farti andare via, stiamo bene insieme e non ci sono problemi, perché non ti prendi del tempo per decidere e riflettere?”. Conte non ha detto subito di voler andar via, lo poteva far già martedì. Quindi per questo resta aperta la possibilità che resti. Ma Napoli e Conte non possono prendersi ulteriore tempo, se Conte dice di ‘no’ il club deve avere il tempo di trovare il sostituto: nel giro del fine settimana, si troverà una quadra.

Allegri? «Aspetta l’incontro di venerdì a prescindere, di sicuro è uno degli allenatori nel mirino del Napoli ma anche in contatto con Tare del Milan. Un allenatore che dà garanzie per il ds rossonero. Sicuramente è lusingato dall’attenzione di queste squadre. Oggi il Milan ha la panchina libera, il Napoli no! Oggi per una questione di tempo, il Milan avrebbe la possibilità di chiudere per Allegri ma credo che per rispetto, visto che l’ha cercato prima De Laurentiis, aspetterà il Napoli».