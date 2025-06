Il centravanti sarà un vice Lukaku: Bonny o Lucca, solo per Gyokeres si cambia strategia (Repubblica)

A questo punto è chiaro, il centravanti del Napoli sarà un vice Lukaku. In pole position c’è Ange Bonny, Poi Lucca. Jonathan David è stato accantonato, il Napoli lo aveva quasi preso. Poi, però, Conte ha cambiato idea, è rimasto a Napoli e quindi sono cambiati i piani. Moise Kean costa troppo (52 milioni).

Nella short list del club azzurro c’è pure Lorenzo Lucca che piace a Conte dalla scorsa estate. Interessa anche Kean, ma la valutazione è alta: la clausola rescissoria è di 52 milioni di euro. E Jonathan David? Il Napoli lo ha trattato nei mesi scorsi, i suoi agenti sono stati pure in città per ascoltare la proposta del club azzurro. Negli ultimi giorni, però, c’è stata la frenata. Si cercano altre caratteristiche, quelle che incarna alla perfezione Bonny. L’idea è chiara: affiancare un giovane a Lukaku in modo da crescere con i consigli di un bomber di grande esperienza come BigRom. C’è una sola eccezione alla strategia: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, l’attaccante svedese inseguito da mezza Europa perché segna a raffica ( 54 gol nell’ultima stagione). Un altro profilo interessante è quello di Sorloth, norvegese dell’Atletico Bilbao.

Costacurta: «Lukaku è andato al di là delle aspettative»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente, commentando così il campionato di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli campione d’Italia: «Credo che sia andato al di là delle mie aspettative, facendo un’ottima stagione. Mi sorprende che, a parte McTominay, nessuno è riuscito a eccellere, pur facendo molto bene.

Mi viene da dire una cosa che forse non è giusta… Per me ha vinto la migliore, ma non la più forte. Bisogna fare i complimenti a tutte e due le squadre, l’Inter è in finale di Champions League e ha tenuto il ritmo del Napoli fino in fondo. McTominay? È stato fondamentale, nello United non giocava in questo ruolo, mentre lo fa nella Scozia, dove è più libero di inserirsi. È stato scelto perché fisicamente qui non è come in Inghilterra e le scommesse che ha fatto Conte sono state vinte, come succede quasi sempre. È il più bravo allenatore in Italia e credo lo abbia dimostrato anche quest’anno».