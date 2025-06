Huijsen, il prodigio svenduto da Giuntoli: dalla serie C al Real Madrid

L’ex Roma e Juve, Dean Huijsen, è diventato protagonista in poco tempo, scalando le gerarchie del calcio internazionale. Dalla serie C con la Juve Next Gen al Real Madrid in un anno e mezzo. Un vero e proprio prodigio (oggi ha vent’anni) che Giuntoli ha svenduto al Bournemouth per circa 15 milioni di euro più bonus. Un anno dopo, il Real Madrid lo ha pagato 59 milioni. Un estratto di quanto si legge su El Pais, con le parole del giovane spagnolo.

Huijsen dalla serie C al Real Madrid: in Spagna incensano la sua parabola

“Un anno e mezzo fa, Dean Huijsen giocava in terza divisione italiana con la squadra riserve della Juventus e, nel gennaio 2024, la Roma di José Mourinho lo ha preso in prestito per soli 650mila euro. Da allora, la carriera di questo difensore centrale nato ad Amsterdam ma cresciuto a Marbella fin dall’età di cinque anni, è stata rapidissima. Dopo sei mesi in Serie A, il Bournemouth lo ha pagato meno di 20 milioni di euro la scorsa estate, ha esordito con la nazionale spagnola a marzo e martedì è stato presentato come il difensore più costoso nella storia del Real Madrid: 59 milioni di euro”.

“«Ho dimostrato di essere pronto. Voglio vincere tutto, ho molta ambizione», ha detto il ventenne, il cui discorso durante la presentazione a Valdebebas è stato inversamente proporzionale alla significativa crescita della sua carriera negli ultimi mesi. Al suo debutto, il difensore centrale è stato laconico, indifferente a quasi tutte le domande che gli venivano rivolte. «Sono abbastanza calmo. Sono io, vivrò la mia vita. Cerco di essere umile e di impegnarmi al massimo», ha dichiarato il difensore, citando Sergio Ramos come modello. «Mi ha mandato un messaggio. È il mio più grande idolo, il miglior difensore centrale della storia», ha sottolineato Huijsen”.

“«Da quando mi ha chiamato il Real Madrid, non ho più guardato altre squadre. Ho parlato un po’ con Xabi Alonso di cosa si aspetta da me. Mi trovo molto bene con il suo stile di gioco. Io difensore più costoso? Non mi interessa, non ci penso, sono abbastanza tranquillo. È il giorno più bello della mia vita, è un sogno. Il Real Madrid è la squadra della mia vita, ne sono convinto». L’ingaggio di Xabi Alonso in vista del Mondiale per club negli Stati Uniti ha richiesto interventi urgenti, e Huijsen viene presentato come il simbolo di una nuova direzione”.