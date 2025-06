Guardiola palleggia sulla spiaggia con i suoi giocatori: ha ancora il tocco magico (VIDEO)

In preparazione alla partita di giovedì (ore 21) contro la Juventus, Pep si è lasciato andare ad un allenamento in spiaggia con i suoi calciatori

Pep Guardiola dà ancora spettacolo con un pallone tra i piedi. Il tecnico del Manchester City, infatti, ha palleggiato con i suoi giocatori in spiaggia. Il club inglese è in questi giorni tra le protagoniste del Mondiale per Club, dove si è già qualificata agli ottavi di finale dopo due partite, in attesa di affrontare la Juventus di Tudor giovedì sera (ore 21) per il primato nel girone (al City per evitare il Real Madrid serve la vittoria). Come segnalato su “X” da un video pubblicato dal City e diventato virale in poche ore, l’ex Barcellona non ha perso il suo tocco magico. A seguire il video.

Guardiola non perde il tocco magico: palleggia in spiaggia con i calciatori del City

Two touch on the beach with the boss 🫡 pic.twitter.com/GRL6IqMUUu — Manchester City (@ManCity) June 24, 2025

Guardiola, intanto, sta facendo già i conti con l’assenza di un giocatore pesantissimo come Kevin De Bruyne, passato al Napoli. La sua partenza non è passata di certo inosservata. Come dichiarato dallo stesso tecnico in una recente intervista, il belga è praticamente insostituibile.

«Foden avrà un nuovo ruolo, dobbiamo trovare dei nuovi equilibri. Kevin è insostituibile, Ryan però ha qualità incredibili e una grande visione di gioco. Sono felice che sia con noi».