Cristiano Giuntoli lascerà la Juventus dopo un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, attraverso una buonuscita. L’annuncio ufficiale è atteso per questa settimana. Il ds ex Napoli avrebbe ricevuto richieste in Premier League.

Giuntoli ha rifiutato l’Arabia, c’è l’interesse di alcuni club di Premier

Tuttosport scrive:

Giuntoli ha detto “no grazie” a una ricca offerta araba, preferendo rimanere nel calcio che conta: ci sono voci di interesse soprattutto dai club di Premier. Nel frattempo, è arrivata l’ufficialità di un’altra uscita eccellente bianconera: Francesco Calvo, direttore commerciale, si trasferisce a Birmingham, l’annuncio è arrivato direttamente da un comunicato ufficiale dell’Aston Villa.

La Gazzetta dello Sport intervista Rabiot ora leader del Marsiglia di De Zerbi e in passato alla Juventus, è legatissimo a Massimiliano Allegri.

«Sono stati anni fondamentali – spiega il centrocampista in esclusiva alla Gazzetta –, perché se oggi posso gestire queste responsabilità lo devo al fatto di aver potuto maturare in un club come la Juve, dove alla fine ero uno dei capitani».

Perché ha lasciato la Juventus?

«C’era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la loro stagione caotica, forse ho avuto ragione. Già da qualche anno non erano stati fatti acquisti all’altezza della Juve e questo mi frustrava perché avevo l’impressione che in campo fossimo in pochi a fare il necessario. Non volevo continuare in quelle condizioni così ho preferito rimettermi in gioco altrove e ho scelto il Marsiglia».