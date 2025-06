Gattuso lo hanno conosciuto anche in Croazia: “piace ai tifosi ma come allenatore deve migliorare” (L’Equipe)

È più spettacolare in conferenza stampa che in campo. Da allenatore non ha raggiunto le vette conquistate da calciatore

Rino Gattuso sarà la guida dell’Italia verso i Mondiali 2026, 20 anni dopo la vittoria del 2006. L’Equipe commenta la scelta della Federazione come “obbligata” in un momento in cui le alternative non si accalcavano. E anche in Croazia parlano di lui come un allenatore che deve crescere.

Ne scrive così il quotidiano francese:

“L’Italia e Gennaro Gattuso hanno conosciuto giorni migliori, ciascuno per conto proprio, ed è sicuramente una buona ragione per ritrovarsi adesso. […] I candidati non si accalcavano e Gattuso non era la prima scelta per questa missione pericolosa […] è un tecnico che naviga ben lontano dalle altitudini che ha conosciuto da giocatore. […] Allenatore dal 2012, quando ha diretto 12 partite in Svizzera con il Sion, ha vinto solo un titolo, una Coppa d’Italia nel 2020, col Napoli. Regolarmente condannato a saltare da una squadra all’altra, si appresta a iniziare l’undicesima esperienza in tredici anni, un’instabilità che lo ha portato a esiliarsi in Croazia nella scorsa stagione.”

Jurica Radic, giornalista croato per Germanijak, ha così commentato:

«È un gran signore, ma penso che ci siano molti ambiti in cui deve progredire come allenatore. Qui ha conquistato i tifosi grazie alla sua sincerità e al suo parlare molto diretto. Anche se i suoi risultati non potevano mettere tutti d’accordo, la gente lo adorava e non ha mai perso il sostegno dei tifosi, nemmeno dopo le sconfitte. Ma penso che avrebbe dovuto fare meglio con la rosa che aveva a disposizione.»

Con Gattuso insomma – spiega ancora l’Equipe – le partite sono spesso meno spettacolari delle conferenze stampa, dove “la lingua di legno non è mai invitata”. Focoso davanti ai microfoni, l’italiano si è anche scontrato violentemente con un opinionista televisivo, lo scorso marzo, e la sua avventura croata ha rafforzato la sua immagine vulcanica, ereditata dalla carriera da giocatore.

La nuova avventura inizierà il 5 settembre con la sfida all’Estonia, prima tappa di un cammino mondiale ancora incerto, tra l’ipotesi playoff e una qualificazione diretta che dipenderà da eventuali passi falsi della Norvegia. Dopo le eliminazioni subite contro Svezia e Macedonia del Nord nei due precedenti cicli, l’Italia non può permettersi leggerezze. Per affrontare la sfida, Gattuso potrà contare sul supporto di due veterani della difesa azzurra: Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, entrambi chiamati a far parte del suo staff.