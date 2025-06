Gatti, il Napoli ha offerto 20-25 milioni e stipendio da 3 milioni netti, ma la Juve non vuole cederlo (Tuttosport)

Federico Gatti resta uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma la dirigenza della Juventus lo considera una parte fondamentale per la rinascita bianconera.

Per Gatti il Napoli ha offerto 20-25 milioni

Nicolò Schira scrive su Tuttosport:

Non è passata inosservata la cena milanese di mercoledì sera tra gli agenti di Federico Gatti e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Quest’ultimo è un grande estimatore del centrale bianconero e l’ha messo tra gli obiettivi di mercato per rinforzare la retroguardia. Piace molto anche ad Antonio Conte che ne apprezza le caratteristiche rocciose in marcatura e la capacità di poter fare più ruoli sia nella difesa a tre, che in una linea a quattro. Motivo per cui, considerate le difficoltà di arrivare a Beukema, il Napoli si è detto pronto ad affondare il colpo. Sul piatto 20-25 milioni per il cartellino e un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Una proposta decisamente allettante. Ma pare che Giorgio Chiellini e Damien Comolli abbiano subito stoppato sul nascere il tentativo di assalto del Napoli. Gatti non è sul mercato e la Juve lo considera una parte fondamentale del nuovo corso. Gli verrà proposto un adeguamento di contratto fino al 2030, con opzione per il 2031.

“Nei primi scricchiolii (tra Gatti e la Juventus, ndr), Manna ha fiutato e offerto una soluzione per tutti. Sa giocare con tutti i sistemi di gioco, ed è migliorato molto anche tecnicamente. Sarebbe un affare, a determinate cifre. Ecco, quali cifre? Posto che una trattativa tra Juventus e Napoli non è mai semplicissima, però comunque possibile, la valutazione dei bianconeri può attestarsi intorno ai 25 milioni di euro”.