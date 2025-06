Folorunsho a Napoli solo di passaggio: Fiorentina o Torino nel suo futuro (Tmw)

Chi viene e chi va. In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Oltre a Victor Osimhen, uno dei calciatori che sicuramente lascerà il club azzurro è Michael Folorunsho. Il 27enne centrocampista romano non rientra nei piani di Antonio Conte. Ha trascorso la seconda parte della passata stagione in prestito alla Fiorentina, poi è tornato alla base perché la dirigenza Viola ha deciso di non riscattarlo. Quale futuro per lui?

Stando a Tuttomercatoweb.com, il possibile approdo di Stefano Pioli sulla panchina della compagine toscana potrebbe portare ad un ritorno di fiamma. Altra squadra interessata alle prestazioni di Folorunsho è il Torino guidato da Marco Baroni.

Le ultime sul futuro di Folorunsho

Di seguito un estratto di quanto si legge sul noto portale:

“L’avventura a Firenze del calciatore romano è stata piuttosto ondeggiante. Alti e bassi anche per un rapporto con Raffaele Palladino non propriamente idilliaco: Folorunsho non ha gradito l’utilizzo da tappabuchi, nelle zone più disparate del campo e a lui meno congeniali. E alla fine s’è spesso ritrovato in panchina. La Fiorentina a fine stagione ha deciso di non riscattarlo, ma adesso che in panchina non c’è più il tecnico di Mugnano di Napoli occhio a un possibile nuovo interessamento. Già, perché Stefano Pioli lo ritiene un profilo interessante e allora nelle prossime settimane, se nel frattempo non si saranno sviluppate altre situazioni, si potrebbe aprire una nuova trattativa. In virtù del rapporto mai decollato con Conte da escludere una sua permanenza al Napoli. Occhio invece al Torino, con Marco Baroni che ai tempi dell’Hellas Verona fu l’allenatore che più di tutti gli altri è riuscito a valorizzarlo: in questo momento inserire in rosa un nuovo centrocampista non è una priorità per la società granata, ma se nei prossimi giorni verrà liberato qualche posto allora Folo sarà uno dei primi obiettivi della società del presidente Cairo”.