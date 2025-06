Ex stelle del calcio coinvolte in una maxi truffa di criptovalute (El Periodico)

Sarebbero gli ex giocatori del Barcellona Iván Rakitic e Javier Saviola, insieme a Nico Pareja, Alejandro Papu Gomez, Alberto Moreno e l'ex giocatore dell'Ajax Lucas Ocampos.

Secondo El Periodico , sei giocatori della Liga sono attualmente sotto inchiesta per il loro coinvolgimento in una truffa basata su criptovalute e NFT del valore di tre milioni di euro. Sono sospettati gli ex giocatori del Barcellona Iván Rakitic e Javier Saviola, insieme a Nico Pareja, Alejandro Papu Gomez, Alberto Moreno e l’ex giocatore dell’Ajax Lucas Ocampos.

Il caso nei dettagli

Secondo le prime ricostruzioni, i giocatori avrebbero sostenuto pubblicamente — o forse anche partecipato attivamente — a piattaforme digitali poi crollate, lasciando gli investitori con il cerino in mano. Il danno stimato si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Dodici persone hanno presentato una denuncia contro la società Shirtum Europa, sostenendo di aver perso “ingenti somme di denaro” dopo aver investito in un progetto che prometteva “grandi profitti”. Un primo rapporto di indagine mostra che sei giocatori hanno concesso all’azienda il permesso di utilizzare la loro foto per il progetto. Inoltre, sono stati pubblicati messaggi promozionali sui social media. Tuttavia, ci sono indizi che i giocatori non fossero a conoscenza della natura fraudolenta del progetto.

Il denaro è stato ricevuto dalle dodici vittime, ma il progetto non è mai decollato e gli imprenditori sono rapidamente scomparsi. Per questo motivo le vittime hanno sporto denuncia.

L’inchiesta è ancora alle battute iniziali e non ci sono, al momento, accuse ufficiali o arresti. Ma la portata del caso e i nomi coinvolti lo rendono già uno dei più discussi scandali crypto nel mondo dello sport.