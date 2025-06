El Bombazo di Modric al Milan fa rumore in Spagna

Modric al Milan è la prima notizia di Marca uno dei due quotidiani sportivi madrileni. “Bombazo” scrive l’edizione on line di Marca che rilancia quel che ha detto Gianluca Di Marzio, ossia che il croato – 40 anni a settembre – domani potrebbe firmare per il Milan di Massimiliano Allegri. A Sky Sport ricordano che Modici da bambino era tifoso del Milan. Ha vinto il Pallone d’oro nel 2018. Il croato quest’anno ha giocato 35 partite in Liga con 1.820 minuti giocati, due gol e sei assist. In Champions ne ha giocate 14 con 646 minuti giocati, nessun gol e tre assist. In totale, tra tutte le competizioni, ha giocato poco meno di tremila minuti: 2.864.

Marca scrive:

Il futuro di Luka Modric potrebbe essere chiaro nelle prossime ore. Secondo diversi media dall’Italia (Sky Sport, Di Marzio, Calciomercato.com Alfredo Pedullà…), l’arrivo dell’ex calciatore del Real Madrid al Milan potrebbe essere chiuso questa stessa settimana. Il croato avrebbe dato l’ok al club rossonero e la firma sarebbe in arrivo.

“Il centrocampista croato è totalmente disponibile a un trasferimento ai rossoneri: per questo il Milan è molto fiducioso, visto che può chiudere l’ingaggio di Luka Modric nelle prossime 24 ore, al massimo 48”, spiega Sky Sport Italia.

Il Milan, che punta a trasferire Tijjani Reijnders al Manchester City nei prossimi giorni per oltre 70 milioni di euro, sta affrontando un’importante ricostruzione a centrocampo e ha individuato in Luka Modric, che ha cercato anche in passato, il tutor perfetto per guidare questo processo.

Modric lascia il Real Madrid. Toccante lettera ai tifosi: «Sono orgoglioso»

Luka Modric, il giocatore più vincente della storia del Real Madrid, ha annunciato che lascerà le merengues. Sabato giocherà la sua ultima gara. La notizia che era nell’aria adesso è ufficiale, arrivata tramite un comunicato della squadra iberica e alcuni post social del centrocampista croato. Tra questi c’è anche una lunga lettera d’addio. Modric ha vinto ben 28 titoli col Real, una vera e propria leggenda. A 39 anni ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro, al momento non parla ancora di ritiro.

Di seguito la lettera da parte del calciatore.

“Cari tifosi del Madrid. Il momento è arrivato, quello a cui non avrei mai voluto arrivare, ma questo è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine. Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu. Sono arrivato nel 2012 con la voglia di vestire la maglia della squadra più bella del mondo e con l’ambizione di fare grandi cose, ma non potevo immaginare cosa sarebbe successo dopo. Giocare al Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona. Sono orgoglioso di aver fatto parte di una delle epoche di maggior successo del miglior club della storia del calcio. Voglio ringraziare il club dal profondo del mio cuore, in particolare il presidente Florentino Perez, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutte le persone che mi hanno aiutato in tutto questo tempo.

In questi anni ho vissuto momenti incredibili, rimonte che sembravano impossibili, finali, feste e notti magiche al Bernabéu… Abbiamo vinto tutto ed ero molto contento. Molto, molto felice. Ma al di là dei titoli e delle vittorie, porto nel cuore l’affetto di tutti i tifosi del Madrid. Non dimenticherò mai ogni ovazione e tutti i gesti di affetto che mi avete dimostrato. Partirò con il cuore pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indimenticabili. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre un tifoso del Madrid. Hala Madrid y nada más!”.