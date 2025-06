E se il vice-Meret fosse un giovane di prospettiva? Non è detto che siano Milinkovic-Savic o Suzuki

Pur se Milinkovic-Savic e Suzuki restano nel mirino, "ci sono altre idee, profili giovani, in agenda. Presto sarà tempo di scelte" come fa sapere il Corsport

Il Napoli lavora sulla porta della prossima stagione. Si ripartirà da Meret, su questo non sembrano esserci dubbi. Il portiere titolare sarà ancora lui e presto si arriverà al rinnovo. Per il suo vice, invece, è bagarre. La soluzione di avere due portieri di pari qualità stava prendendo forma con il possibile interesse per Milinkovic-Savic. L’estremo difensore granata però è stato messo in stand-by, al pari di Suzuki. Il Napoli non intende versare la clausola rescissoria al club di Cairo. Prende così consistenza l’idea di affidarsi ad un giovane di prospettiva, un outsider (il cui nome è ancora sconosciuto) che possa crescere alle spalle di Meret. Lo scrive quest’oggi il Corriere dello Sport.

Vice-Meret, il Napoli si affiderà ad un giovane di prospettiva?

“La strategia del Napoli è sempre stata chiara: dopo il rinnovo di Meret, con Caprile che il Cagliari riscatterà e con Scuffet che tornerà in Sardegna dopo la fine del prestito, spazio alla ricerca di un nuovo portiere. Piace molto Zion Suzuki (22) del Parma che oggi è dichiarato incedibile dal suo club e costa tanto, domani chissà. Il mercato è imprevedibile. Vanja Milinkovic-Savic (28) resta nei radar ma il Torino chiede la clausola (19 milioni) e il Napoli non ha intenzione di pagarla. Ci sono altre idee, profili giovani, in agenda. Presto sarà tempo di scelte”.

Leggi anche: Meret, dovrebbe essere la settimana della firma. Il Napoli cerca Suzuki come vice (Corsport)

Anche su Tuttosport quest’oggi si parla dei portieri del Napoli. Specialmente della situazione che riguarda Milinkovic-Savic. Gli azzurri avrebbero chiesto al Torino di rateizzare il pagamento della clausola che prevede il pagamento in un’unica soluzione. Ma la risposta del club granata è stata un netto rifiuto: continuano a sostenere che venderanno il portiere solo per l’intera somma della clausola più l’eventuale prestito con diritto di riscatto di Ngonge che piace molto a Baroni.