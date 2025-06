Donnarumma: «Acerbi ci avrebbe fatto comodo. Non escludo un ritorno in Italia»

In conferenza stampa: «Sto bene al Psg, la mia priorità è quella. Vedremo sul rinnovo, deciderà la società. Non chiudo le porte ad un ritorno in Italia»

Il portiere della Nazionale, nonché capitano stesso degli azzurri, Gigio Donnarumma, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, parlando di svariati argomenti, in vista della gara di venerdì contro la Norvegia. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Donnarumma

«Non sono preoccupato. Sicuramente c’è la tensione per una gara importante, dobbiamo dare tutto per portare il risultato a casa. C’è un Mondiale in ballo, tutti sappiamo dell’importanza dell’incontro. Siamo pronti, un po’ in emergenza ma riusciremo a trovare un undici pronto ad andare lì e vincere la partita. Bisogna trovare l’equilibrio, cosa che fin qui ci è un po’ mancata. La squadra è giovane, può crescere tanto».

«Luis Enrique ha dato grande tranquillità ed equilibrio, ci fa sentire tutti importanti. Questo è sicuramente uno dei miei migliori momenti in carriera. Sono contento di aver trovato fiducia e aver convinto tutti gli italiani. Interisti? A loro non ho detto nulla, li ho abbracciati dopo la partita. Ho anche faticato a gioire al massimo per questa vittoria perché so che dall’altra parte c’erano dei fratelli che stavano soffrendo. C’è stato un abbraccio stupendo, qui non abbiamo parlato di quella partita, nemmeno una battutina. Si parla solo delle prossime due che dovremo fare tutti insieme».

«Caso Acerbi? Sicuramente ci avrebbe fatto comodo ma ognuno è responsabile delle proprie azioni. Chi viene qui sa di dover dare tutto. Far parte della Nazionale è un orgoglio, un sogno che ti porti sin da bambino. Futuro? Sto bene al Psg, la mia priorità è quella. Vedremo sul rinnovo, deciderà la società. Non chiudo le porte ad un ritorno in Italia, è il mio paese, la mia casa. Magari un giorno tornerò».