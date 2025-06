Suwarso difende Fabregas: «Non ha mai usato l’interesse di altri club per ottenere vantaggi»

Nelle scorse settimane l’Inter ha prepotentemente cercato di arrivare a Cesc Fàbregas per la sua panchina come erede di Simone Inzaghi. Una situazione complessa che ha visto più volte esporsi in prima persona il presidente del Como Mirwan Suwarso, che ha voluto chiarire pubblicamente la posizione dell’allenatore e poi attaccare il club nerazzurro che non avrebbe rispettato il volere di Fabregas e il rifiuto.

Le voci però non si sono placate e sembra che Fabregas abbia comunque incontrato dirigenti dell’Inter per parlare della possibilità di lasciare il Como. Proprio su queste voci è tornato a parlare Suwarso come riportato daFabrizio Romano.

«Cesc Fàbregas non ha mai chiesto di andare via, né ha mai utilizzato l’interesse di altri club come leva per ottenere vantaggi personali o economici.

Si è sempre comportato con dignità, sincerità e assoluta professionalità. La sua integrità vale più di qualsiasi voce, e siamo orgogliosi di avere una persona del suo calibro alla guida della nostra squadra».

