De Zerbi: «Non andrò all’Inter. Non ho visto la finale di Champions, ero al concerto di Vasco»

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, era dato tra i candidati alla panchina dell’Inter. Il tecnico ha però smentito categoricamente queste voci a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foggia. L’ex Sassuolo è stato intervistato dalla stampa presente. A seguire un estratto, riportato dal portale Tmw.

De Zerbi non andrà all’Inter: arriva la smentita del tecnico

«Il Napoli ha meritato lo scudetto. La Nazionale deve andare ai Mondiali dopo due delusioni. Però non ho visto la finale di Champions League, perché sono stato con mia figlia al concerto di Vasco Rossi a Torino allo stadio Olimpico. Se andrò all’Inter? Sto bene a Marsiglia e non c’è stata alcuna chiamata di altri club», taglia corto per concludere De Zerbi. Insomma non sembrano esserci molti dubbi da questo punto di vista. E dopo l’addio di Inzaghi e il “no” di Fabregas, i nerazzurri hanno dovuto incassare un altro rifiuto.

«Sono orgoglioso di essere diventato ufficialmente un cittadino rappresentante della città di Foggia. Una città che ha diversi problemi sociali e che io ho sempre difeso e comunicato positivamente in ogni posto. Felice che la città di Foggia abbia pensato a me, di solito queste onorificenze vengono assegnare a personalità di settori diversi dal calcio e sicuramente più importanti perché meglio impegnati sul territorio e nel sociale».