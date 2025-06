De Laurentiis presenterà De Bruyne oggi? Il presidente Apt Val di Sole: «Il presidente è un uomo dalle mille sorprese»

A radio punto nuovo: «Il presidente l’ho sentito con un umore molto alto, ma sapete bene che lì l’umore cambia come il vento in mare»

A pochi minuti dall’inizio della conferenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Rizzi, presidente Apt Val di Sole

Oggi De Laurentiis annuncerà De Bruyne? «Il presidente non ci dà mai notizie in anteprima, è un uomo dalle mille sorprese. Mi sembra comunque che sia tutto fatto, almeno stando a quanto detto pubblicamente. Col Napoli c’è un’amicizia prima personale e poi lavorativa. I nostri due popoli hanno imparato a conoscersi e a vivere in simbiosi. L’anno scorso abbiamo fatto bingo, portando bene al Napoli per lo Scudetto. Ora ci attendiamo il pienone, dopo il titolo vinto e la permanenza di Conte».

Ha sentito De Laurentiis? «L’ho sentito con un umore molto alto, ma sapete bene che lì l’umore cambia come il vento in mare (ride ndr)».

Sorprese a Dimaro? «Il Sindaco mi ha vietato di dirla, ma posso dire una cosa: succederà nel corso della presentazione della squadra sul palco di Dimaro. Starà a voi poi vederla con i vostri occhi e godervela».

Conte? «Ho un rapporto con lui da quando allenava il Siena Calcio, frequenta la Val di Sole da tantissimo tempo. È stato un ritorno gradito. Mi ero fatto l’immagine di una persona poco simpatica qualche anno fa, ma poi l’ho rivalutato! È di una gentilezza incredibile. Conte ci ha chiesto di realizzare un campetto a parte per dei lavori specifici. È stata una richiesta diretta del mister e l’abbiamo realizzato in tempi record»